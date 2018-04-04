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6 апреля Пятница

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В Башкирии подарки для первоклассников из многодетных малообеспеченных семей станут ежегодными

ПОЛИТИКА

В Башкирии подарки для первоклассников из многодетных малообеспеченных семей станут ежегодными Фото: Андрей Старостин

В Башкирии подарки для первоклассников из многодетных малообеспеченных семей станут ежегодными Фото: Андрей Старостин

УФА, 4 апр 2018. /ИА «Башинформ», Альфия Аглиуллина/.

3 апреля на очередном заседании президиума регионального правительства утвержден законопроект «О внесении изменений в закон «О государственной поддержке многодетных семей в Республике Башкортостан».

«Документ разработан в целях законодательного закрепления предоставления набора школьно-письменных принадлежностей первоклассникам из многодетных малообеспеченных семей. Если раньше для этого требовалось обязательное ежегодное принятие правительственных нормативных актов, то теперь предоставление этой льготы многодетным малообеспеченным семьям будущих первоклассников будет постоянным», — уточнила первый заместитель министра образования РБ Альмира Ганеева.

В ближайшее время законопроект будет внесен на рассмотрение в Госсобрание РБ.

В 2017 году сумма господдержки на приобретение школьно-письменных принадлежностей первоклассникам из многодетных малообеспеченных семей в Башкирии составила 19,098 млн рублей. Всего за три года такую поддержку получили около 24 тысяч первоклассников республики.

Теги: законодательство, правительство РБ
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