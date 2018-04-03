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Средства, полученные по иску «Башнефти», будут направлены на строительство объектов здравоохранения - Рустэм Хамитов

ПОЛИТИКА

Средства, полученные по иску «Башнефти», будут направлены на строительство объектов здравоохранения - Рустэм Хамитов

Фото: Олег Яровиков

Средства, полученные по иску «Башнефти», будут направлены на строительство объектов здравоохранения - Рустэм Хамитов

Фото: Олег Яровиков

УФА, 3 апр 2018. /ИА «Башинформ»/.

Средства, полученные по иску нефтяных компаний «Роснефть» и «Башнефть» к АФК «Система», будут направлены на строительство объектов здравоохранения, сообщил 3 апреля на III Медицинском форуме глава Башкортостана Рустэм Хамитов. В республике начинается новая программа по строительству более десятка объектов здравоохранения. Среди них самые крупные — палатный корпус Республиканского онкологического диспансера и новый корпус Республиканского кардиоцентра площадью 35 тысяч кв. м с самым современным оборудованием.

В этом же перечне две детские поликлиники в Дюртюлях и Туймазах, хирургические корпуса в Октябрьском и Учалах, новая поликлиника в РКБ имени Г. Куватова, новая поликлиника в Бирске, новый корпус уфимской Инфекционной клинической больницы №4, и новый корпус роддома №3 в Уфе.

«Суммарно они потребуют порядка 13-14 миллиардов рублей в ближайшие 2,5 года», — сказал глава региона и пояснил, что такие средства у правительства есть. Буквально на прошлой неделе «Башнефть» перечислила республике налог на прибыль в размере 16,5 млрд рублей за март. Прибыль образовалась в результате перечисления на счет «Башнефти» 100 млрд рублей от АФК «Система» на основании судебных решений.

«Эти деньги в полном объеме будут направлены на объекты здравоохранения и образования. Потому что, кроме больниц, нам ещё нужны школы, детские сады. Этих ресурсов хватит на ближайшие 2-2,5 года, чтобы сделать огромный, новый, качественный скачок в системе здравоохранения и образования. Хочу сказать спасибо «Башнефти». Хочу сказать спасибо президенту, в свое время способствовавшему тому, чтобы 25% акций было у республики», — заявил Рустэм Хамитов.

Теги: глава РБ, здравоохранение, Башнефть
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