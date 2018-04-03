В России появятся дешевые невозвратные билеты на поезда Фото: Олег Яровиков В России появятся дешевые невозвратные билеты на поезда Фото: Олег Яровиков

УФА, 3 апр 2018. /ИА «Башинформ», Галия Набиева/.

Госдума приняла закон, по которому устанавливаются специальные тарифы на невозвратные железнодорожные билеты. Пассажир сможет вернуть невозвратный билет, только если он опоздал на поезд из-за болезни или несчастного случая, а также из-за внезапной болезни члена семьи, совместно следующего с пассажиром, и смерти члена семьи. Все эти случаи должны быть подтверждены документами​​​. Он также может сдать билет из-за отмены или задержки поезда, сообщает РИА Новости.

Появление невозвратных билетов позволит существенно снизить их стоимость.

Федеральная пассажирская компания (ФПК) обратилась в Минтранс с предложением отменить возврат билетов, купленных по низкой цене, еще летом 2011 года. Предложение было связано с запуском программы лояльности по нерегулируемым тарифам. Аналогичную практику применяют авиакомпании при продаже билетов с дисконтом.

Право продавать невозвратные билеты позволит дополнить тарифную сетку экономичными невозвратными тарифами и предложить билеты по существенно сниженной цене.