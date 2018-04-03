Уважаемый пользователь, Вы пользуетесь устаревшим браузером, который не поддерживает современные веб-стандарты и представляет угрозу вашей безопасности. Для корректного отображения сайта рекомендуем установить актуальную версию любого современного браузера:


Google chrome
Opera
Firefox
Safari
Internet Explorer

Прочитать в мобильной версии сайта

РУС

USD 57.57 ↓

EUR 70.59 ↑

6 апреля Пятница

Уфа   °

В России появятся дешевые невозвратные билеты на поезда

ПОЛИТИКА

В России появятся дешевые невозвратные билеты на поезда Фото: Олег Яровиков

В России появятся дешевые невозвратные билеты на поезда Фото: Олег Яровиков

УФА, 3 апр 2018. /ИА «Башинформ», Галия Набиева/.

Госдума приняла закон, по которому устанавливаются специальные тарифы на невозвратные железнодорожные билеты. Пассажир сможет вернуть невозвратный билет, только если он опоздал на поезд из-за болезни или несчастного случая, а также из-за внезапной болезни члена семьи, совместно следующего с пассажиром, и смерти члена семьи. Все эти случаи должны быть подтверждены документами​​​. Он также может сдать билет из-за отмены или задержки поезда, сообщает РИА Новости.

Появление невозвратных билетов позволит существенно снизить их стоимость.

Федеральная пассажирская компания (ФПК) обратилась в Минтранс с предложением отменить возврат билетов, купленных по низкой цене, еще летом 2011 года. Предложение было связано с запуском программы лояльности по нерегулируемым тарифам. Аналогичную практику применяют авиакомпании при продаже билетов с дисконтом.

Право продавать невозвратные билеты позволит дополнить тарифную сетку экономичными невозвратными тарифами и предложить билеты по существенно сниженной цене.

Теги: железная дорога, тарифы, невозвратные билеты
Читайте нас в Яндекс.Новостях
Читайте также
Сотрудник одного из предприятий Башкирии за год заработал пять тысяч рублей
Выездная проверка Гострудинспекции Башкортостана показала, что один из сотрудников СПК имени Мичурина в Туймазинском районе в течение прошлого года полу
Православные встречают Чистый четверг перед Пасхой
Православные христиане сегодня отмечают Великий (Чистый) четверг. В этот день принято наводить порядок в доме, поэтому его называют также Чистый четверг
В Башкирии женщина проехала на эскалаторе вниз головой - видео
В одном из торговых центров Стерлитамака камера наблюдения зафиксировала несчастный случай, произошедший с посетительницей. Видео оказалось в распоряжен
ГИБДД предлагает ввести «алкозамки» для водителей - СМИ
Госавтоинспекция начала подготовку плана по реализации долгосрочной стратегии безопасности движения, согласно которому власти рассчитывают достичь нулев
Лонгриды
Общество
Новости партнеров
Экономика
Политика
Культура
Спорт
Происшествия
Фоторепортажи
 
Подпишитесь на важные новости Уфы и республики
Спасибо, я уже с вами!
Яндекс цитирования
Рейтинг ресурсов "УралWeb"
закрыть