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4 февраля Воскресенье

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В Башкирии ликвидируют нарушение теплоснабжения в селе Калтасы, тепло отключено в 11 жилых домах

ОБЩЕСТВО

В Башкирии ликвидируют нарушение теплоснабжения в селе Калтасы, тепло отключено в 11 жилых домах

Фото: МЧС по РБ

В Башкирии ликвидируют нарушение теплоснабжения в селе Калтасы, тепло отключено в 11 жилых домах

Фото: МЧС по РБ

УФА, 4 фев 2018. /ИА «Башинформ», Гульфия Акулова/.

Накануне поздней ночью в оперативно-дежурную смену регионального МЧС поступило сообщение о нарушении теплоснабжения в селе Калтасы Калтасинского района.

По причине залипания задвижки на обратном трубопроводе диаметром 200 мм произошло отключение в 11 двухэтажных жилых домах с населением 321 человек, из них 63 ребенка.

В работах по восстановлению теплоснабжения участвуют силы и средства Башкирской территориальной подсистемы РСЧС в составе 9 единиц техники и 20 человек личного состава, в том числе от 26 отряда ФПС по республике, МУП «Калтасинский Водоканал», МУП «Краснохолмский Водоканал», говорится в отчете ведомства.

В настоящее время произведена замена запорной арматуры, производится замена участка трубы 10 метров диаметром 200 мм. В 11 часов 20 минут система заполнена теплоносителем полностью, происходит нагрев. Окончательно работы по восстановлению теплоснабжения планируется завершить к 13 часам.

Теги: прорыв теплотрассы
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