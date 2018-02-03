В Уфе почтили память погибших пожарных Фото: МЧС по РБ В Уфе почтили память погибших пожарных Фото: МЧС по РБ

УФА, 3 фев 2018. /ИА «Башинформ», Альфия Аглиуллина/.

В Уфе почтили память 23 пожарных, погибших 2 февраля 1953 года трагических обстоятельствах. По информации пресс-службы МЧС по РБ, тогда, 65 лет тому назад день выдался морозным, ртутный столбики термометров опустились ниже — 25 градусов. На Уфимском нефтеперерабатывающем заводе шел привычный трудовой процесс. Ничто не предвещало беды. В северной части завода в одном обваловании были расположены четыре резервуара объемом по 4600 мі каждый. В то утро проводилась закачка сырой нефти в один из них. Резервуар, выполненный из кипящей стали, не выдержал перепада температуры и напряжения, в корпусе образовалась трещина, высеченная при этом искра воспламенила нефть. Разрушения произошли мгновенно и мощный огненный поток устремился к заводскому резервуарному парку и через путепровод в сторону жилых рабочих поселков Степановка и Аварийный. Загорелись и находящиеся в одном обваловании остальные три резервуара, огнем охватило подсобные помещения.

Столбы черного дыма были видны со всех точек Уфы и Черниковска. Многие бойцы и командиры пожарной охраны, находящиеся в отпусках и на отдыхе после дежурства, не дожидаясь вызова, по зову сердца поспешили на помощь товарищам.

Личному составу пожарной охраны не раз приходилось тушить крупные пожары. Но с таким пожаром, когда одновременно горело 4 резервуара, пришлось столкнуться впервые.

Все силы были направлены на защиту жилых посёлков и объектов нефтепереработки. Подразделения МВД начали эвакуацию жителей поселка Аварийный, силами военнослужащих сооружалось обвалование для предотвращения дальнейшего розлива горящего потока нефти в сторону жилых домов.

Были поданы десятки водяных и пенных стволов. За короткое время ликвидировано горение разлитой нефти, миновала угроза нефтеперерабатывающему заводу и жилым посёлкам. На месте пожара были сосредоточены 16 оперативных отделений, вспомогательная техника (бульдозеры самосвалы), рабочие и инженерно-технические работники завода, солдаты войсковых частей.

Казалось, победа уже близка. Но внезапно произошло вскипание одного из горящих резервуаров, десятки тонн нефти были выброшены высоко в небо. Огненной волной накрыло обвалование, где в это время производилась смена ствольщиков. Бойцы и командиры оказались в огненном аду. Лишь немногим удалось прорваться сквозь бушующее пламя, 23 пожарных не смогли выйти из огня.

После выброса нефти резко возросла площадь горения, огонь устремился в сторону заводских резервуаров и технологических установок. Место погибших ствольщиков заняли другие бойцы, ни на минуту не прекращая тушение нефти и охлаждение резервуаров.

Смертельная схватка продолжалась около 23 часов.

Погибших похоронили со всеми почестями на Лопатинском кладбище. В 2006 году, в знак глубокой признательности за совершенный подвиг, было произведено перезахоронение погибших на Северном кладбище Уфы и открытие мемориала на центральной аллее.