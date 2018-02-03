В Башкирии дан старт Году добровольца Фото: автор, пресс-служба «Единой России»









В Башкирии дан старт Году добровольца Фото: автор, пресс-служба «Единой России»

УФА, 3 фев 2018. /ИА «Башинформ», Альфия Аглиуллина/.

«» В Башкирии дан старт Году добровольца (волонтера), утвержденного указом Президента России Владимира Путина. В эти минуты на площади перед уфимским Дворцом спорта проходит праздничный концерт, посвященный этому значимому событию. Главные гости мероприятия – волонтеры Башкортостана, придерживающиеся активной жизненной позиции, готовые в любой момент откликнуться на просьбу о помощи. В акцие принимают участие более 10 тысяч уфимцев.

Только в 2017 году волонтеры республики приняли участие в организации и проведении таких крупных мероприятий как: Неделя Звезд Хокккея, региональный молодежный образовательный форум «Смарт-Тау», международный образовательный форум «Золото Тюрков — 2017», XIX Всемирный фестиваль молодежи и студентов и других.

Поздравить добровольцев со знаменательным событием пришли видные общественные и политические деятели, известные музыканты, в их числе депутат Госдумы РФ, руководитель экспертной группы ГД по совершенствованию законодательства в сфере благотворительной деятельности и волонтерства Рамзил Ишсарин. Он лично вручил четырем новоиспечённым волонтерам самый ценный документ – личную волонтерскую книжку.

Организатором мероприятия выступила инициативная группа волонтеров во главе с тим-лидером Тимуром Гадельшиным. В дальнейшей программе участников мероприятия ожидают выступления популярных музыкальных коллективов — групп «Караван Сарай», «Аргымак», «Light Again», мультиинструменталиста Zainetdin, а также сольные выступления Екатерины Ямщиковой, Фирузы Париж. Всех зрителей ждет розыгрыш ценных призов и подарков.

О том, что 2018 год станет Годом волонтера в России Президент Владимир Путин объявил на церемонии вручения премии «Доброволец России-2017».

«Убежден, именно из тысяч, миллионов душевных поступков складывается доверие, уважение, взаимная поддержка в обществе в целом, а это значит, что нам с вами по плечу любые самые сложные задачи. В этой связи предлагаю объявить 2018 год годом добровольца и волонтера», — сказал тогда руководитель страны.

Добавим, что лауретами всероссийского конкурса «Доброволец России-2017» стали четверо волонтеров из Башкортостана — это Эльнара Бадалова (номинация «Событийное волонтерство», первое место), Альфина Мамбетова (номинация «Социальное волонтерство», первое место), Эвелина Холодова (номинация «Волонтерство победы», второе место), Екатерина Савельева (номинация «Серебряное волонтерство», третье место).