Госдума предлагает увеличить отпуск по уходу за ребенком и засчитать его в трудовой стаж Фото: happymama.ru Госдума предлагает увеличить отпуск по уходу за ребенком и засчитать его в трудовой стаж Фото: happymama.ru

УФА, 3 фев 2018. /ИА «Башинформ», Ольга Муртазина/.

Депутаты от «Справедливой России» внесли в Госдуму законопроект об увеличении отпуска по уходу за ребенком с полутора до трех лет, при этом данный период должен засчитываться в трудовой стаж для начисления пенсии. Об этом сообщили федеральные СМИ.

«Ввиду того, что в России число ясельных групп для детей младше полутора лет ничтожно мало, женщина с маленьким ребенком не может трудоустроиться и оказывается полностью зависима от поддержки семьи и окружения», — говорится в пояснительной записке. Кроме того, депутаты предложили отменить положение, ограничивающее до шести лет максимальный период страхового стажа, засчитываемого за период ухода за детьми. По их мнению, «эта мера не стимулирует к рождению большего количества детей».

Сейчас действует норма, по которой в трудовой стаж матери зачисляется 1,5 года времени ухода за ребенком.