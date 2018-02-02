В Башкирии появилась первая мобильная стоматология Фото: Минздрав РБ



В Башкирии появилась первая мобильная стоматология Фото: Минздрав РБ

УФА, 2 фев 2018. /ИА «Башинформ», Эльмира Сабирова/.

В Башкирии появился первый передвижной стоматологический комплекс. В нем будут оказывать помощь жителям удаленных населенных пунктов. Внешне комплекс ничем не отличается от обычного автобуса. Внутри созданы все условия для комфортной работы врача и ожидания приема пациентом. В салоне разделены зона для ожидания приема с местами для сидения, оборудованы кабинет стоматолога и медсестры. Установленное оборудование европейского качества позволяет оказывать все виды стоматологической помощи на месте. Так, возможно проведение стоматологического обследования методом аутофлуоресцентной диагностики. Данный метод применяется для выявления стоматзаболеваний, в том числе онкопатологии полости рта видимой локализации. Таким образом, появляется возможность выявить онкологию на ранних стадиях и своевременно направить пациента в специализированное медицинское учреждение.

В комплексе установлено стоматологическое кресло с набором наконечников, в том числе высокоскоростных, с подсветкой и низким уровнем шума. Имеется ультразвуковой скалер для снятия зубных отложений и проведения профессиональной гигиены; рентгеновский аппарат с низкой дозой облучения; аппарат для определения жизнеспособности пульпы зуба; автоклав для паровой стерилизации; стерилизатор мелких стоматинструментов; облучатель бактерицидный закрытого типа и другое оборудование. Отдельно разделен санитарно-гигиенический отсек, включающий мойку, запас воды, водонагреватель. С целью создания комфортных условий для приема пациентов в зимнее время предусмотрен обогрев, летом — система кондиционирования. Также здесь организовано рабочее место с компьютерной техникой с выходом в интернет, что очень важно для работы в программе «Промед» в режиме онлайн.

Комплекс может использоваться при проведении медицинских осмотров детей, а также при диспансеризации взрослого населения в удаленных от медучреждений населенных пунктах.

Мобильную стоматологию закупила Республиканская стоматполиклиника на бюджетные средства при поддержке Правительства РБ и Минздрава РБ. Стоит отметить, что медицинская помощь будет оказываться в рамках Программы государственных гарантий по ОМС, то есть она бесплатна для пациентов.

«Стоматологическое здоровье сельского и городского населения республики характеризуется высокими показателями распространенности и интенсивности кариеса. Уже в молодом возрасте у сельчан по сравнению с горожанами формируется неблагоприятная тенденция преимущественного удаления зубов. Почти треть респондентов из числа сельского населения посещают врача-стоматолога только по острой необходимости», — отметил главный внештатный стоматолог Минздрава РБ Рустам Дюмеев.

Уже на следующей неделе передвижной стоматкомплекс отправится на первый выезд — в село Первомайское Стерлитамакского района. Всего за этот год запланировано выехать в 18 районов республики, уточнили в пресс-службе Минздрава РБ.