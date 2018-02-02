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2 февраля Пятница

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В Башкирии 1350 молодых семей, где родились первенцы, получили свидетельства на 300 тысяч рублей

ОБЩЕСТВО

В Башкирии 1350 молодых семей, где родились первенцы, получили свидетельства на 300 тысяч рублей Фото: Depositphotos.com

В Башкирии 1350 молодых семей, где родились первенцы, получили свидетельства на 300 тысяч рублей Фото: Depositphotos.com

УФА, 2 фев 2018. /ИА «Башинформ», Альфия Аглиуллина/.

В Башкортостане с заявлением на единовременную социальную выплату при рождении первенца обратились порядка трех тысяч молодых семей. Из них 1350 получили сертификаты на выплату в размере 300 тысяч рублей.

«К началу февраля 175 семей уже воспользовались средствами в целях улучшения жилищных условий, еще 280 пар получат выплаты в ближайшее время», — сообщила пресс-секретарь Госкомитета РБ по строительству и архитектуре Елена Вершинина.

Реализация этой социальной программы началась в республике весной прошлого года. Согласно Указу Главы Башкортостана Рустэма Хамитова, господдержку в размере 300 тысяч рублей могут получить молодые семьи, а также матери-одиночки, нуждающиеся в улучшении жилищных условий, где родился первый ребенок. Первым ребенок должен быть у супруги. Обязательное условие — возраст обоих супругов не должен превышать 35 лет. К тому же младенец должен родиться на территории республики с 1 января 2017 года по 31 декабря 2018 года. Семья вправе подать документы для получения социальной выплаты в течение шести месяцев после рождения первенца.

Документы на оформление выплаты принимаются во всех офисах МФЦ по месту жительства, также можно обратится в региональный Госстрой. Кроме того, на сайте ведомства в разделе «В центре внимания» все могут ознакомиться с дополнительной информацией по этой программе.

Как сообщало агентство «Башинформ», на единовременные социальные выплаты в размере 300 тысяч рублей при рождении первого ребенка в 2018 году запланировано 325 млн рублей.

Ожидается, что в течение трех лет сертификаты по этой программе получат более двух тысяч семей.

30 ноября прошлого года Глава республики Рустэм Хамитов в ежегодном послании Госсобранию — Курултаю РБ поручил Правительству рассмотреть вопрос расширения категорий молодых семей, имеющих право на получение выплаты в 300 тысяч рублей за первенца, а также направлений ее использования.

«В Башкортостане семьям с детьми, которых насчитывается свыше полумиллиона, уделяется особое внимание, — подчеркнул глава региона. — Ежегодно на их поддержку из республиканского бюджета направляется около 10 миллиардов рублей, применяются меры социальной помощи. Молодые семьи при рождении первенца получают единовременную выплату 300 тысяч рублей. Таким образом, вместе с материнским капиталом за второго ребенка и предоставлением земельного участка за третьего ребенка в республике сложилась целостная система поддержки семей с детьми».

Рустэм Хамитов отметил, что опыт Башкортостана в сфере охраны материнства и детства, строительства перинатальных центров, профилактики социального сиротства получил признание на федеральном уровне. Глава региона особо отметил важность работы созданного Министерства семьи, труда и социальной защиты населения, развития семьецентричной среды.

В первый месяц 2018 года в Башкортостане родились 1856 мальчиков и 1524 девочки. В их числе 21 двойня и одна тройня. Всего в роддомах республики появилось на свет 3380 младенцев, сообщили предварительные данные в Минздраве РБ.

В прошлом году в республике родилось более 49,2 тысячи детей.

Теги: поддержка молодых семей, социальные выплаты
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