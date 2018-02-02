УФА, 2 фев 2018. /ИА «Башинформ», Наталья Овчарук/.

Первый заместитель председателя Комитета Совета Федерации по науке, образованию и культуре, сенатор от Башкирии Лилия Гумерова приняла участие в работе круглого стола, который посвящен запуску проекта «Вектор «Детство-2018».

В обсуждении участвовали Уполномоченный при Президенте России по правам ребенка Анна Кузнецова, член комиссии Общественной палаты РФ по поддержке семьи, материнства и детства Сергей Рыбальченко, член Общественной палаты Диана Гурцкая, гендиректор Фонда президентских грантов Илья Чукалин и руководитель Ассоциации организаций по защите семьи Мария Филина.

«Тема защиты семьи и детства была и остается приоритетной в нашей стране. Благодаря планомерным шагам и совершенствованию подходов в данной сфере, сегодня удалось развернуть экономическую, социальную, финансовую политику государства в сторону семьи и детей. Вдвое сократилось количество детей-сирот. Удалось создать один миллион триста шестьдесят тысяч мест в дошкольных учреждениях. Очень логичным представляется, что проект «Вектор «Детство-2018» запускается в год начала Десятилетия Детства. Это уникальная возможность позволит выявить лучшие социальные практики и меры поддержки семьи. И в регионах эти реально наработанные и действенные практики имеются», — сказала Лилия Гумерова.

Создатели проекта и участники круглого стола решили каждый год составлять рейтинг лучших практик по поддержке семьи и детства, обобщать опыт работы региональных властей и эффективные проекты НКО. Победителей удостоят звания «Проект года 2018».

Также сенатор отметила необходимость уделять внимание инфраструктуре безопасности детей в школе, в семье и в обществе.

«Это и совершенствование охранных систем, тревожные кнопки, современное техническое оснащение. Нет ничего важнее здоровья и жизни ребенка. Сегодня, когда в обществе появляются новые угрозы и вызовы времени, связанные с суицидальными играми, нам необходимо совершенствование системы подготовки профессиональных кадров и специалистов, готовых не только к активной работе с подрастающим поколением, но и умеющих объяснить ребенку и их родителям, научить их противостоять этим угрозам», — сказала парламентарий.

Лилия Гумерова поделилась фактами и опытом Башкирии в сфере совершенствования работы органов опеки: созданы специальные отделы по работе с кровными семьями. Благодаря этому в республике на 35% снизилось социальное сиротство. Позднее сенатор пригласила детского омбудсмена Анну Кузнецову в Уфу, ознакомиться с опытом Башкирии в вопросе поддержки семьи и детства, а также посетить творческий проект «Академия фонда Владимира Спивакова в Республике Башкортостан».