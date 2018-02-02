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2 февраля Пятница

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В нескольких поликлиниках Башкирии внедрены принципы «бережливости»

ОБЩЕСТВО

В нескольких поликлиниках Башкирии внедрены принципы «бережливости»

Фото: Олег Яровиков

В нескольких поликлиниках Башкирии внедрены принципы «бережливости»

Фото: Олег Яровиков

УФА, 2 фев 2018. /ИА «Башинформ», Эльмира Сабирова/.

В Башкортостане четыре учреждения здравоохранения: поликлиника №32, детская поликлиника №4 — обе уфимские, Белорецкая центральная районная клиническая больница и больница города Кумертау внедрили принципы «бережливости». Новшество оценили не только пациенты, но и сотрудники лечебных организаций.

Журналист агентства «Башинформ» выяснил, в чем суть нововведения, побывав в столичной поликлинике №32.

Как театр начинается с вешалки, поликлиника — с регистратуры. В просторном фойе медучреждения установлен такой же, как в банке, аппарат для выдачи талонов, а над ним весит электронное табло с приглашениями пациентов к определенному окошку. Большинство посетителей легко ориентируются в такой логистике, но, если кто-то не может разобраться, ему на помощь придет дежурный администратор — покажет, как и какой взять талон в зависимости от причины визита в поликлинику. Для ожидающих предусмотрены мягкие скамейки и стулья. здесь же на автоматическом аппарате можно померить давление и мгновенно получить результат. Все эти новшества — видимая для всех часть федерального проекта «Бережливая поликлиника», который Минздрав России совместно с госкорпорацией «Росатом» реализует в 39 регионах страны.

К поликлинике №32 прикреплены 42 тысячи человек, ежедневная пропускная способность 700 человек.

«Мы подключились к проекту осенью прошлого года. Самым главным для нас стало устранение потерь: это сокращение времени ожидания медпомощи, удовлетворенность, пациентоориентированность, маршрутизация, оптимизация процессов рабочего места врача и медсестры, — пояснила заведующая отделением неотложной медицинской помощи Ирина Сахабетдинова. — Наша поликлиника разделена на две половины: левая — для оказания острой и неотложной помощи, то есть фельдшер и дежурный врач терапевт принимают пациентов, обратившихся без предварительной записи. И правая — для плановых консультаций. А если в процессе осмотра и обследования выяснится, что необходима экстренная госпитализация, то врач вызывает бригаду скорой помощи и направляет пациента в стационар».

По словам завотделением, конечно, полностью очереди не исчезли, но стали значительно короче.

В поликлинике большое внимание уделили двум направлениям: ЭКГ-исследованиям и оптимизации процесса забора биологического материала для проведения лабораторных исследований с применением информационных технологий.

Если до начала реализации проекта сделать ЭКГ планово можно было через 7-10 дней после записи, то сейчас это стало возможным в день обращения.

Время ожидания в процедурном кабинете также сократилось в несколько раз. Раньше одна медсестра с 8 до 10 часов утра могла принять 35 человек. Сейчас благодаря оптимизации рабочего места, смежным кабинетам, это число увеличилось до 60 человек.

В отдельный поток выделен и кабинет для тех, кто хочет пройти диспансеризацию.

Поликлиника открыта для предложений, их анонимно могут оставить, как пациенты, так и сотрудники.

В поликлинике на всех пациентов заведена медицинская электронная карта, в которой содержатся результаты многих обследований.

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Теги: здравоохранение, бережливая поликлиника
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