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Подразделения ЦВО, в том числе и в Башкирии, приведены в полную боеготовность

ПОЛИТИКА

Подразделения ЦВО, в том числе и в Башкирии, приведены в полную боеготовность Фото: Олег Яровиков

Подразделения ЦВО, в том числе и в Башкирии, приведены в полную боеготовность Фото: Олег Яровиков

УФА, 1 фев 2018. /ИА «Башинформ», Наталья Овчарук/.

1 февраля воинские части и соединения Центрального военного округа приведены в полную боевую готовность. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на пресс-службу ЦВО.

«Цель — отработать практические вопросы развертывания системы управления. В ходе занятий предусматривается выход оперативного состава органов военного управления, подразделений обеспечения в районы развертывания полевых подвижных пунктов, их занятие и уточнение планирующих документов по разрешению кризисных ситуаций. Особое внимание уделяется практической отработке вопросов устойчивого управления войсками», — объяснили в пресс-службе.

Отметим, что воинские части, расположенные в Башкирии входят в состав ЦВО. Также Центральный военный округ дислоцирован еще в 28 регионах России. В его состав входят и заграничные объекты в Таджикистане, Киргизии и Казахстане.

Теги: Центральный военный округ, Башкирия, полная боеготовность
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