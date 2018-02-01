Жители Башкирии могут купить билеты в купейные вагоны за полстоимости Фото: Олег Яровиков Жители Башкирии могут купить билеты в купейные вагоны за полстоимости Фото: Олег Яровиков

УФА, 1 фев 2018. /ИА «Башинформ», Дарья Петрова/.

Ко Дню защитника Отечества стоимость проезда в купейных вагонах в поездах дальнего следования снижена вдвое. Об этом рассказали в пресс-службе Российских железных дорог.

Билеты со скидкой 50% продаются в кассах вокзалов до 5 февраля, также оформить проездной документ можно на официальном сайте РЖД и с помощью мобильного приложения. Скидка распространяется на верхние полки купейных вагонов в поездах, которые отправляются с 22 по 25 февраля.

Кроме того, в РЖД заявили, что на праздники, День защитника Отечества и Международный женский день, будут запущены дополнительные поезда из Москвы в Уфу.