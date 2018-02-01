В Башкирии поддержали правовой статус молодежи в новом федеральном проекте Фото: пресс-служба Госсобрания РБ В Башкирии поддержали правовой статус молодежи в новом федеральном проекте Фото: пресс-служба Госсобрания РБ

УФА, 1 фев 2018. /ИА «Башинформ», Галия Набиева/.

В Башкортостане состоялось обсуждение проекта федерального закона «О молодежи и государственной молодежной политике в Российской Федерации». В мероприятии, организованном Комитетом Государственного Собрания РБ по образованию, культуре, спорту и молодежной политике, вместе с депутатами республиканского парламента приняли участие представители Министерства молодежной политики и спорта, Общественной палаты , вузов, администраций муниципалитетов, учреждений по работе с молодежью, молодежных общественных организаций.

Законопроект устанавливает правовой статус молодежи в Российской Федерации, цели, принципы и основные направления государственной молодежной политики, полномочия органов государственной власти и местного самоуправления в сфере молодежной политики, порядок реализации межрегиональных и региональных программ по работе с молодежью, призван содействовать социальному становлению, интеллектуальному, нравственному и физическому развитию молодежи, а так же реализации потенциала молодого поколения.

«Обсуждение законопроекта было инициировано Советом Федерации. Оно проводится в разных регионах страны экспертными сообществами и молодежными советами при региональных парламентах, — сказала депутат Госсобрания Оксана Савченко. — В адрес Государственного Собрания поступило письмо заместителя Председателя Совета Федерации Галины Кареловой с просьбой организовать обсуждение и направить в верхнюю палату российского парламента предложения по законопроекту».

Заместитель министра молодежной политики и спорта Башкортостана Руслан Хабибов обозначил основные направления реализации государственной молодежной политики в регионе и напомнил о том, что республиканский закон, регулирующий сферу государственной молодежной политики, был принят еще в 1991 году. Впоследствии аналогичные нормативные акты были приняты в других регионах. Разработка соответствующего федерального закона ведется уже много лет. Руслан Хабибов охарактеризовал также ведущуюся в республике работу по развитию молодежных общественных организаций, поддержке молодых семей и молодежных инициатив.

Руководитель Лиги молодежной политики Республики Башкортостан рассказал о поправках, которые молодежные организации республики считают необходимым внести в проект федерального закона.

По итогам встречи участники обсуждения выработали рекомендации к проекту федерального закона, которые будут направлены в Совет Федерации. Большинство из них касаются статуса работников органов государственной молодежной политики и оплаты их труда.