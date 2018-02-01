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В президентской гонке осталось 8 кандидатов - ЦИК России

ПОЛИТИКА

В президентской гонке осталось 8 кандидатов - ЦИК России Фото: ИА «Башинформ»

В президентской гонке осталось 8 кандидатов - ЦИК России Фото: ИА «Башинформ»

УФА, 1 фев 2018. /ИА «Башинформ», Галия Набиева/.

ЦИК России накануне вечером завершил прием подписных листов с подписями избирателей в поддержку выдвижения кандидатов на должность Президента Российской Федерации. В борьбе за кресло Президента России осталось восемь кандидатов.

«Мы завершили к 18 часам прием подписных листов с подписями от выдвинутых кандидатов, – сообщила Председатель ЦИК России Элла Памфилова. – Шесть выдвинутых кандидатов принесли подписи, остальные, к сожалению, «сошли с дистанции» и уведомили об этом Центризбирком. Уже понятно, что в бюллетене для голосования будет не более восьми кандидатов. Однако окончательное число кандидатов, участвующих в избирательной кампании, определится к 10 февраля, когда ЦИК России должна завершить проверку подписей».

В течение последнего дня приема подписных листов в Центризбирком сдали собранные в свою поддержку подписи:

Ксения Собчак (Всероссийская политическая партия «Гражданская инициатива»)

Максим Сурайкин (Политическая партия КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ КОММУНИСТЫ РОССИИ)

Ранее в ЦИК России сдали подписные листы:

Владимир Путин (самовыдвижение)

Григорий Явлинский (Политическая партия «Российская объединенная демократическая партия «ЯБЛОКО»)

Борис Титов (Всероссийская политическая партия «ПАРТИЯ РОСТА»)

Сергей Бабурин (ОБЩЕСТВЕННАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ – ПОЛИТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ «РОССИЙСКИЙ ОБЩЕНАРОДНЫЙ СОЮЗ»)

Два кандидата от парламентских партий – Владимир Жириновский (ЛДПР) и Павел Грудинин (КПРФ) по закону освобождены от сбора подписей. Они являются зарегистрированными кандидатами на должность Президента Российской Федерации.

Остальные кандидаты, которые участвовали в процедуре сбора подписей в поддержку своего выдвижения на должность Президента Российской Федерации, не представили в ЦИК России подписные листы с подписями избирателей в установленный срок.

Теги: выборы Президента РФ
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