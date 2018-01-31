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Стал известен слоган избирательной кампании 2018 года

ПОЛИТИКА

УФА, 31 янв 2018. /ИА «Башинформ», Лейла Аралбаева/.

Стал известен слоган избирательной кампании 2018 года. По информации Центризбиркома РФ, девиз будет звучать так: «Наша страна, наш президент, наш выбор!». Об этом сообщает газета «Известия».

Были разработаны заставка и обновленный дизайн информационных плакатов, которые появятся во всех городах России начиная с 1 февраля.

«С завтрашнего дня у нас меняется наружное наше информирование. С завтрашнего дня аналогичные плакаты заменят снежинки, которые вы наблюдали половину декабря и весь январь», — сказала председатель ЦИК Элла Памфилова.

Напомним, 31 января в 18.00 мск Центризбирком завершил прием документов от претендентов на пост главы государства для регистрации на предстоящих выборах. В бюллетене для голосования на выборах президента России будут заявлены не более восьми кандидатов.

Выборы президента России состоятся 18 марта 2018 года.

Теги: выборы, избирательная кампания
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