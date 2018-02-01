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Уфа   °

Два уфимских стартапа вошли в число самых перспективных в России

ОБЩЕСТВО

УФА, 01 фев 2018. /ИА «Башинформ»/.

В число самых перспективных в стране вошли два уфимских стартапа. Один из них — «Инфобот – сервис автоматических звонков», который позволяет автоматизировать рутинные задачи, связанные с обзвоном большого количества клиентов. Второй — ИНТРО-Аналитика – сервис для анализа рынка новостроек.

Фонд развития интернет-инициатив объявил названия 25 проектов, которые прошли отбор в четырнадцатый набор его акселератора. Большинство продуктов созданы командами из Москвы, лишь восемь представляют другие города России. Два из них разрабатывались в Уфе.

«Мы прошли отбор из сотен проектов со всей России, – прокомментировал председатель правления компании «ИНТРО Технологии Рус» Кирилл Бадиков. – И очень приятно, что мы здесь не единственный уфимский стартап. Этот факт еще раз подтверждает то, о чем я говорю уже давно: в нашем городе есть серьезные квалифицированные специалисты. С такими сильными человеческими ресурсами просто необходимо развивать IT-индустрию как на уровне республики, так и на уровне города».

В ближайшее время представителей «Инфобота» и ИНТРО-Аналитики ждет программа ускоренного развития бизнеса для основателей IT-стартапов. С 2013 года акселератор ФРИИ прошло более 400 команд. По итогам программы стартапы растут в несколько раз по выручке, выходят на новые рынки, привлекают следующие раунды инвестиций от ФРИИ и других инвесторов.

В обмен на инвестиции Фонд развития интернет-инициатив получает долю в каждом проекте в размере 7%. На этих условиях будет работать «Инфобот». ИНТРО-Аналитика пройдет акселерацию за свой счет и не будет передавать ФРИИ долю в своем проекте.

Справка. Фонд развития интернет-инициатив (ФРИИ) предоставляет инвестиции технологическим компаниям на ранних этапах развития, проводит акселерационные программы и участвует в разработке методов регулирования венчурной отрасли. С 2013 года ФРИИ остается самым активным инвестиционным фондом в России и Европе.

Теги: инвестиции, стартапы
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