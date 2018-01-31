УФА, 31 янв 2018. /ИА «Башинформ», Лейла Аралбаева/.

В спорткомплексе «Туймазы-Арена» в ближайшее время откроется новый корпус. Его открытие приурочено к 100-летию Башкортостана. Современное одноэтажное здание готово к сдаче и эксплуатации. Уже в ближайшее время ледовый дворец распахнет свои двери и начнет работать в полную силу.

Площадь нового объекта составляет около 4 тыс кв.м. Современный корпус включает в себя легкоатлетический зал с трибунами, рассчитанный на 115 зрителей, десять раздевалок с душевыми, тренерскую, инвентарную, гардеробную и фойе. С ранее возведенным зданием, площадью порядка 5,5 тыс кв.м., их соединяет специальный переход.

«Таким образом, спортсмены могут не выходить на улицу лишний раз, чтобы перейти из одного помещения в другое. Это особенно удобно зимой, в холодное время года», – сообщили в пресс-службе администрации Туймазинского района республики.

Кроме того, руководство универсального спортивного ледового комплекса «Туймазы-Арена» рассчитывает открыть новые секции по волейболу, баскетболу и регболу. Также они планируют организовывать корпоративные спортивные фестивали и спартакиады для предприятий. Недавно они подали заявки на проведение в УСЛК «Туймазы-Арена» первенства России по борьбе на поясах, чемпионата России по кикбоксингу, первенства России по хоккею с шайбой среди юношей до 18 лет и республиканского турнира по фигурному катанию.

Универсальный спортивный ледовый комплекс «Туймазы-Арена» был построен в 2013 году. Он стал одним из любимых мест для занятий спортом жителей города Туймазы. Здесь располагаются секции по хоккею с шайбой, фигурному катанию, борьбе, легкой атлетике, а также фитнес, тренажерный зал, зал арены с трибунами и др. Регулярно на базе данного спорткомплекса проводятся не только республиканские соревнования, но и всероссийские турниры.

Со временем желающих вести активный образ стало гораздо больше, и стали возникать определенные трудности из-за нехватки места. Тогда было принято решение о расширении площади спорткомплекса и возведении дополнительного корпуса. Строительство социального объекта началось в 2015 году. Данные работы велись в рамках реализации проекта по строительству юбилейных объектов к 100-летию образования Республики Башкортостан.