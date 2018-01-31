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В Уфе пользователи соцсетей публикуют фото лунного затмения

ОБЩЕСТВО

В Уфе пользователи соцсетей публикуют фото лунного затмения

Фото: Дмитрий Шаталин, Гузель Мукминова, Сергей Суворин, Лилия Бикчурина

В Уфе пользователи соцсетей публикуют фото лунного затмения

Фото: Дмитрий Шаталин, Гузель Мукминова, Сергей Суворин, Лилия Бикчурина

УФА, 31 янв 2018. /ИА «Башинформ», Лейла Аралбаева/.

В Уфе пользователи соцсетей публикуют снимки затмения Луны. Благодаря ясной погоде многим удалось сделать наблюдения и фотографии.

Уфимцы, как и другие жители России, стали очевидцами редкого астрономического явления — затмения спутника Земли. Явление для нашей планеты в этом году первое из пяти прогнозируемых. Полное лунное затмение происходит в тот момент, когда Луна полностью погружается в пространство земной тени.

Затмение, придающее луне красновато-бурый оттенок началось в Уфе в 18.31 и продлилось в течение 1 часа 16 минут. Сегодняшнее затмение с кровавой луной считается одним из самых красивых и масштабных, и влияние на человека по своей силе оказывает максимальное.

Желающие полюбоваться небесным явлением могли это сделать на крыше парковки ТРЦ «Планета», где были установлены телескопы.

Теги: лунное затмение
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