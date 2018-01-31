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УФА, 31 янв 2018. /ИА «Башинформ», Гульфия Акулова/.

В преддверии 100-летия республики и векового юбилея народного поэта БАССР Мустая Карима учрежден Международный журналистский конкурс «Золотой курай». Организаторами являются Союзы журналистов России и Башкортостана, Правительство РБ, фонд имени Мустая Карима и редакция журнала «Уфа».

Конкурс призван привлечь внимание журналистского сообщества к предстоящим в 2019 году событиям и способствовать широкому и всестороннему информированию читателей, телезрителей, радиослушателей об истории, этнокультуре и традициях народов Башкортостана, его современном развитии и инвестиционном потенциале.

В конкурсе могут принять участие как творческие коллективы редакций, так и журналисты. Материалы должны быть опубликованы в печатных изданиях, размещены на сайтах СМИ или информационных агентств, размещены в теле- или радиоэфирах в период с января по декабрь 2018 года. Работы должны представляться на русском языке, материалы на национальных языках сопровождаются подстрочным переводом на русский язык.

Название конкурса выбрано не случайно: из зонтичного растения башкиры издревле мастерили флейту — так появился народный инструмент, пользующийся большой популярностью не только у многих тюркских народов, но и известный во всем мире. Семицветие курая (по числу родов башкир) изображено и на гербе Республики Башкортостан. Именно поэтому в конкурсе — семь номинаций:

«Мне повезло с землей моей… Ты чудо, Башкирия!» – материалы об уникальных природных факторах Республики Башкортостан, заповедниках, популярных туристических маршрутах.

«Чтоб наш Урал всегда стоял могучим!» — материалы о развитии экономических связей Башкортостана с регионами Российской Федерации, зарубежными государствами, об экономическом и научном потенциале, инвестиционной привлекательности предприятий республики.

«Не русский я, но россиянин» — материалы о дружбе и сотрудничестве жителей Башкортостана с другими народами, о формировании в обществе культуры межэтнических и межконфессиональных отношений и гармонизации межнационального общения.

«Я не случайный гость земли родной» — материалы о творчестве и жизненном пути народного поэта Башкортостана Мустая Карима (1919-2005).

«Гениями любовался, но зависти к ним не питал…» — материалы об уроженцах Республики Башкортостан, добившихся значительных высот в своей профессиональной деятельности и получивших мировое признание.

«Эту песню мать мне пела, на руках меня качая» — материалы о традициях многодетных семей, о семейных ценностях, лучших практиках Башкортостана по поддержке семьи и детства, профилактике социального сиротства.

«Белый лист кладу перед собой» — материалы о юных дарованиях Башкортостана в области культуры, науки и спорта.

Победителей конкурса в каждой из семи номинаций наградят дипломами и денежной премией в размере 100 тысяч рублей. Презентация проекта состоялась в сентябре на XXI Фестивале журналистов «Вся Россия» в Дагомысе. Общее положение о конкурсе и подробная информация о номинациях на сайте.