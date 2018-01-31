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В Уфе сотрудники «липового» медицинского центра обманули пенсионерку

ОБЩЕСТВО

В Уфе сотрудники «липового» медицинского центра обманули пенсионерку Фото: Олег Яровиков

В Уфе сотрудники «липового» медицинского центра обманули пенсионерку Фото: Олег Яровиков

УФА, 31 янв 2018. /ИА «Башинформ», Дарья Петрова/.

79-летняя уфимка едва не стала жертвой псевдоврачей, обещавших вылечить женщине больную ногу. Процедуры, которые поначалу были анонсированы бесплатными, обернулись кредитом на сто тысяч рублей.

Вместо бесплатного лечения — кабальный договор

«Я пенсионерка, у меня слабое здоровье, высокое давление, кружится голова, я часто падаю в обмороки, — рассказывает уфимка (свое имя она просит не называть). — Особенно болит правая нога, хожу с палочкой — уже полгода лечусь у ортопедов».

Когда в начале января в квартире раздался телефонный звонок, пенсионерка не удивилась: говорила женщина — представилась ортопедом, сообщила, что наша героиня записана на прием к хорошему врачу в медцентр, который сотрудничает с поликлиникой по месту жительства. Обследование и лечение, по словам звонившей, для пенсионеров обещали бесплатное.

На следующий день, взяв снимки, бабушка отправилась в Центр здоровья «Очарование». На входе ее встретил мужчина. Он долго расхваливал учреждение: «федеральная программа», «более 2 тысяч клиентов», «передовые европейские технологии», «хирурги и травматологи высокой квалификации» и, что самое привлекательное, — «бесплатное комплексное обследование всего организма и совершенно бесплатное лечение».

Предварительная «компьютерная диагностика», на которую уговорили пенсионерку, показала: холестерин у бабушки в норме. А вот в остальном… Проблемы с позвоночником, сосудами и сердцем, ишемия, дистрофия, цистит (все это «диагностировали» замысловатые диаграммы на мониторе компьютера) требовали незамедлительного серьезного лечения.

Процедуры начались сразу же: на голову женщине надели шлем, «улучшающий зрение», — колпак сильно сжимал голову и массировал виски, от чего у пенсионерки взлетело давление и закружилась голова. В кабинете у хирурга бабушку долго осматривали, в конце концов, человек в белом халате констатировал: больную ногу, беспокоившую долгое время, можно вылечить. «В основном бесплатно».

«Пришла финансовый руководитель центра, она сказала, что часть лечения придется все же оплатить — но по льготной, для меня как ветерана труда, цене. Оплачивать можно в рассрочку, а если я передумаю, от продолжения лечения и оплаты можно отказаться в любое время», — рассказывает женщина.

Перед пенсионеркой выложили стопку документов, напечатанных мелким шрифтом. Очков, которые помогли бы разобрать бисер непонятных слов, у женщины с собой не было. Как и сил после четырех часов «медицинских» процедур: желудок урчал от голода, давно пора было принимать таблетки, нестерпимо болели нога и голова.

Уже дома, придя в себя, бабушка обнаружила, что подписала кабальный по сути договор — взяла двухлетний кредит под 30% годовых. Это значит, что ежемесячно с пенсии в 15 тысяч рублей ей предстояло отчислять в банк пять тысяч. При этом вместо обещанного лечения дважды в неделю по 4-5 часов в течение двух лет бумага гарантировала пенсионерке 45 косметических процедур.

Напуганная и разочарованная женщина позвонила в банк (к слову, один из крупнейших в России) и потребовала признать кредит недействительным. На том конце провода сообщили, что счет заблокирован, договор расторгнут, правда, неизвестно — ушли ли деньги в медцентр. На следующий день, когда женщина пришла в Центр здоровья с заявлением о расторжении договора, выяснилось, что деньги на счет всё же поступили.

«Ко мне вышла женщина, которая представилась заместителем директора по работе с клиентами, начала кричать, что я не имею права отказываться, что все деньги уже поступили на счет, что теперь я должна платить полностью два года этот кредит в 119 тысяч рублей!» — вспоминает героиня.

Впрочем, долго ругаться с пенсионеркой не стали — отправили ее к юристам, которые все-таки приняли заявление. Параллельно женщина написала заявление в прокуратуру и региональное управление Роспотребнадзора. Во многом, благодаря вмешательству последнего спустя несколько дней договор с Центром здоровья удалось расторгнуть.

«Отделались малой кровью, — говорит пенсинерка. — За пользование кредитом я отдала банку 1500 рублей».

Этот случай не единственный

По данным Управления Роспотребнадзора по РБ, только в течение 2017 года было рассмотрено более 80 подобных обращений: жители республики жаловались на нарушение их прав при оказании косметических и косметологических услуг, а также при покупке дорогой косметики и парфюмерии, которые, по сути, навязывали во время бесплатных презентаций. Стоимость таких товаров и услуг превышает 100 000 рублей, как правило, они приобретаются в кредит.

«Суть обращений заключается в том, что хозяйствующие субъекты, такие как ООО «Элефант», ООО «Золотое солнце», ООО «Дом солнца», ООО «Лечебно-оздоровительный комплекс», ООО «Идеал», ООО «Идилия», ООО «Корпорейшн Бьюти Хэлфи лимитед Илия Идишн», ООО «Центр здоровья» злоупотребляя доверием покупателей, совершают противоправные действия в отношении потребителей, вводя их в заблуждение относительно свойств товаров, в том числе о его цене и способах приобретения, не предоставляя полной и необходимой информации о товаре и услугах. Также в обращениях потребителей часто содержатся жалобы на некомпетентность специалистов, осуществляющих косметическую, косметологическую процедуры с использованием специальных средств, отсутствие у организации лицензии на медицинскую деятельность и другое», — рассказали в Управлении Роспотребнадзора по РБ.

В прошлом году ведомство дало 166 заключений в различных судах по подобным делам, 153 иска были удовлетворены. В ряде случаев потребители получили не только свои деньги, но и компенсацию морального вреда и иного ущерба на сумму более 200 тысяч, общая сумма взысканных средств составила более 6 миллионов рублей.

«Также за четвертый квартал 2017 года в досудебном порядке расторгнуты договоры оказания услуг и потребителям возвращены денежные средства в сумме 353 237 руб.», — прокомментировали в ведомстве.

Как защититься?

Как рассказали в Управлении Роспотребнадзора по Башкирии, если договор подписан обеими сторонами, он считается действующим, а обстоятельства его заключения — «ничем не обоснованными рассуждениями».

В случае, который мы описали выше, расторгнуть договор, связанный с оказанием косметических услуг, клиент может в любое время. Правда, согласно ст. 32 закона «О защите прав потребителей» ему возвратят только часть суммы. Расходы исполнителя (в данном случае — Центра здоровья), которые он успел понести, клиент должен возместить. Требования потребителя о возврате денег в связи с отказом от исполнения договора должны быть удовлетворены в течение десяти дней со дня подачи заявления.

Если предметом договора становится покупка парфюмерно-косметических товаров надлежащего качества, то расторгнуть такой договор и вернуть деньги будет уже нельзя. Косметика и парфюмерия включена в перечень непродовольственных товаров, не подлежащих возврату или обмену.

Теги: Роспотребнадзор по РБ
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