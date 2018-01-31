УФА, 31 янв 2018. /ИА «Башинформ», Галия Набиева/.

ЦИК завершит прием документов и подписей от кандидатов сегодня, 31 января, в 18.00 по московскому времени. Только зарегистрированные кандидаты попадут в избирательный бюллетень. Лидер ЛДПР Владимир Жириновский и выдвинутый КПРФ бизнесмен Павел Грудинин, освобожденные от необходимости сбора подписей, уже прошли регистрацию.

29 января документы для регистрации и около 315 тысяч подписей представили в комиссию сотрудники избирательного штаба действующего главы государства Владимира Путина, который участвует в выборах как самовыдвиженец. 30 января по 105 тыс. подписей в ЦИК представили выдвинутый партией «Яблоко» Григорий Явлинский, бизнес-омбудсмен, председатель «Партии роста» Борис Титов и лидер «Российского общенародного союза» Сергей Бабурин.

В последний день приема Ксения Собчак представила в ЦИК подписи избирателей для регистрации на выборах, сообщает ТАСС. Телеведущая, выдвинутая партией «Гражданская инициатива», собрала 130 тыс. подписей.

Кандидаты от непарламентских партий должны сдать в ЦИК не менее 100 тыс. и не более 105 тыс. подписей, самовыдвиженцы — не менее 300 тыс. и не более 315 тыс. При этом в одном регионе может быть собрано не более 2,5 тыс. и 7,5 тыс. подписей соответственно.