Рустэм Хамитов обсудил с учеными Высшей школы экономики развитие человеческого потенциала в Башкирии Фото: пресс-служба Главы РБ

Рустэм Хамитов обсудил с учеными Высшей школы экономики развитие человеческого потенциала в Башкирии Фото: пресс-служба Главы РБ

УФА, 31 янв 2018. /ИА «Башинформ», Дарья Петрова/.

Глава Башкортостана Рустэм Хамитов встретился с учеными из Независимого института социальной политики НИУ «Высшая школа экономики» Лилией Овчаровой и Натальей Зубаревич. Они обсудили развитие человеческого потенциала в республике с точки зрения здравоохранения, образования, семьи, труда и занятости.

Лилия Овчарова — директор Независимого института социальной политики, научно-исследовательских институтов и центров НИУ «ВШЭ», известный в России специалист в области социального развития и социально-экономической политики. В сфере ее интересов — уровень доходов и качество жизни населения, оценка благосостояния, семейная и демографическая политика, социальная защита населения, бедность и неравенство.

Наталья Зубаревич — директор региональной программы Независимого института социальной политики, главный научный сотрудник Центра анализа доходов и уровня жизни Института социальной политики НИУ ВШЭ, крупнейший в России специалист в области социально-экономического развития регионов.

В ходе встречи прозвучали предложения по совместной аналитической работе. Руководитель региона подчеркнул, что республика очень заинтересована в этом.

«Конечно, Республика Башкортостан — серьёзный, крупный субъект Российской Федерации, надёжный, достаточно стабильный по многим вопросам. Но в то же время мы понимаем, что есть и другие возможности в части развития. По-другому можно формировать и управленческую среду, и систему управления, — отметил Рустэм Хамитов. — Мы должны понимать, что, опираясь на науку, вместе с наукой мы можем преодолевать те разрывы, которые на сегодняшний день есть. Мы поддерживаем науку, сами выходцы из науки. Поэтому нам, надеюсь, будет достаточно легко найти общий язык и работать в этой части».