В Башкирии с 1 февраля на 2,5% увеличиваются размеры пособий, связанных с материнством и детством Фото: ИА «Башинформ» В Башкирии с 1 февраля на 2,5% увеличиваются размеры пособий, связанных с материнством и детством Фото: ИА «Башинформ»

УФА, 31 янв 2018. /ИА «Башинформ», Гульфия Акулова/.

В Башкирии с 1 февраля увеличиваются размеры пособий, связанных с материнством и детством. Об этом информирует региональное отделение Фонда социального страхования Российской Федерации.

Проиндексированы пособия семьям с детьми, в том числе единовременное пособие при рождении ребенка, ежемесячное пособие по уходу за ребенком до полутора лет (минимальные размеры пособия) и пособие за постановку на учет в медицинских организациях в ранние сроки беременности. Их размер увеличился на 2,5% в соответствии с Постановлением Правительства РФ от 26 января 2018 года.

Таким образом, с учетом районного коэффициента минимальный размер ежемесячного пособия по уходу за ребенком до достижения им возраста полутора лет составляет 3 613, 68 рублей — по уходу за первым ребенком; 7 227,35 рублей — по уходу за вторым и последующими детьми.

При рождении ребенка родители получат единовременное пособие в сумме 19 272, 95 рублей.

Единовременное пособие женщинам, вставшим на учет в медицинских организациях в ранние сроки беременности, увеличилось до 722,74 рублей.

Также сообщается, что с 1 января в связи с повышением МРОТ изменены максимальные и минимальные суммы ежемесячного пособия по уходу за ребенком. Предельная сумма пособия составляет 24 536,57 рублей за календарный месяц и выплата в Башкирии не может быть ниже 4 364 рублей 94 копеек. В настоящее время МРОТ в России составляет 9 489 рублей.

Кроме того, проиндексировано пособие на погребение, уточняет ФСС по РБ. Оно составляет 6 556,51 рублей.