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31 января Среда

Уфа   °

В Уфе пройдет VI всероссийский Конгресс преподавателей русского языка и литературы

ОБЩЕСТВО

В Уфе пройдет VI всероссийский Конгресс преподавателей русского языка и литературы Фото: Олег Яровиков

В Уфе пройдет VI всероссийский Конгресс преподавателей русского языка и литературы Фото: Олег Яровиков

УФА, 31 янв 2018. /ИА «Башинформ», Гульфия Акулова/.

В октябре в Уфе пройдет VI всероссийский Конгресс преподавателей русского языка и литературы. Его проводят Российское общество преподавателей русского языка и литературы и Правительство республики.

Башкортостан был выбран в конкурсном отборе среди многих регионов России, так как государственная политика в регионе направлена на сохранение базовых ценностей общества — единства и этнокультурного многообразия, сообщили в Минобразования РБ. В образовательных организациях республики реализуется концепция «Диалога культур», оригинальная практика изучения родных и иностранных языков на основе русского языка. Данный опыт региона будут изучать, так как он важен для развития русского языка и языков народов России.

Конгресс является высшим коллегиальным органом Российского общества преподавателей русского языка и литературы. Он объединяет учителей разных уровней и концепций преподавания. К его решениям прислушиваются многие органы государственной власти, занимающиеся национальной политикой в Российской Федерации. В октябре Уфа станет площадкой принятия важных государственных решений в области преподавания русского языка в детских садах, школах, вузах и колледжах.

Регион посетят первые лица, ведущие ученые, диктующие государственную политику в сфере изучения русского языка, педагоги, методисты, руководители общеобразовательных организаций субъектов Российской Федерации для того, чтобы поделиться опытом, представить результаты новейших исследований в области изучения, преподавания русского языка, литературы и культуры.

Справка. Российское общество преподавателей русского языка и литературы (РОПРЯЛ) — некоммерческое партнерство, являющееся неправительственной бесприбыльной организацией, созданной для популяризации, сохранения, развития и изучения русского языка и литературы как части мировой культуры.

Теги: образование, языковая политика, русский язык
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