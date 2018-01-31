В Башкирии жители Белорецка выбирают будущий облик своего города Фото: администрация Белорецкого района

В Башкирии жители Белорецка выбирают будущий облик своего города Фото: администрация Белорецкого района

УФА, 31 янв 2018. /ИА «Башинформ», Алим Фаизов/.

В Белорецке начался сбор предложений по выбору общественных территорий, подлежащих благоустройству в первоочередном порядке в 2018-2019 годах в рамках приоритетного проекта «Формирование современной городской среды».

«В течение месяца горожане могут предложить общественную территорию для включения в программу по благоустройству на ближайшие годы. В качестве таких общественных территорий могут быть «Сквер учителей» по улице Точисского, «Аллея Героев» по улице Ленина, сквер по улице Маркса, памятник В.К. Блюхеру и прилегающая к нему территория», — рассказал глава администрации города Белорецка Сергей Поляков.

Представить свои предложения горожане смогут в письменном виде, опустив их в специально установленные ящики в различных местах города.

Затем общественная комиссия при городской администрации, исходя из предложений горожан, проведет отбор территорий для дальнейшего рейтингового голосования. Само голосование предложено провести 18 марта текущего года. В нем смогут принять участие граждане не моложе 14 лет, проживающие на территории города Белорецка, сообщили в администрации муниципалитета.