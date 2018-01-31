Уважаемый пользователь, Вы пользуетесь устаревшим браузером, который не поддерживает современные веб-стандарты и представляет угрозу вашей безопасности. Для корректного отображения сайта рекомендуем установить актуальную версию любого современного браузера:


Google chrome
Opera
Firefox
Safari
Internet Explorer

Прочитать в мобильной версии сайта

РУС

USD 56.29 ↑

EUR 69.54 ↑

31 января Среда

Уфа   °

В Башкирии жители Белорецка выбирают будущий облик своего города

ОБЩЕСТВО

В Башкирии жители Белорецка выбирают будущий облик своего города

Фото: администрация Белорецкого района

В Башкирии жители Белорецка выбирают будущий облик своего города

Фото: администрация Белорецкого района

УФА, 31 янв 2018. /ИА «Башинформ», Алим Фаизов/.

В Белорецке начался сбор предложений по выбору общественных территорий, подлежащих благоустройству в первоочередном порядке в 2018-2019 годах в рамках приоритетного проекта «Формирование современной городской среды».

«В течение месяца горожане могут предложить общественную территорию для включения в программу по благоустройству на ближайшие годы. В качестве таких общественных территорий могут быть «Сквер учителей» по улице Точисского, «Аллея Героев» по улице Ленина, сквер по улице Маркса, памятник В.К. Блюхеру и прилегающая к нему территория», — рассказал глава администрации города Белорецка Сергей Поляков.

Представить свои предложения горожане смогут в письменном виде, опустив их в специально установленные ящики в различных местах города.

Затем общественная комиссия при городской администрации, исходя из предложений горожан, проведет отбор территорий для дальнейшего рейтингового голосования. Само голосование предложено провести 18 марта текущего года. В нем смогут принять участие граждане не моложе 14 лет, проживающие на территории города Белорецка, сообщили в администрации муниципалитета.

Теги: общественные инициативы, городская среда, благоустройство
Читайте также
Поиски пропавшего 22-летнего солдата из Башкирии закончены
22-летний Азат Салихьянов из села Старокайпаново Татышлинского района Башкирии пропал по дороге из армии домой. По сведениям родных, он еще 5 декабря 20
Леонид Вайсфельд: «На одной продаже Прохоркина я отработал свой контракт на семь лет»
Уволенный из уфимского клуба «Салават Юлаев» генеральный менеджер Леонид Вайсфельд уже переехал из Уфы в Москву и дал первое большое интервью после гром
В Уфе недвижимость должников выставлена на продажу
В Уфе 15 февраля пройдут торги по реализации недвижимости должников. Аукцион организует и проводит Росимущество по РБ, сообщает служба судебных приставо
В Башкирии назначен первый замминистра здравоохранения
В Башкирии назначен первый заместитель министра здравоохранения. Им стал Рафаэль Яппаров, долгие годы работавший главврачом Республиканского центра по п
Лонгриды
Общество
Новости партнеров
Экономика
Политика
Культура
Спорт
Происшествия
Фоторепортажи
 
Подпишитесь на важные новости Уфы и республики
Спасибо, я уже с вами!
Яндекс цитирования
Рейтинг ресурсов "УралWeb"
закрыть