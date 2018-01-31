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31 января Среда

Уфа   °

В Башкирии фонд «Особенные дети» набирает детей из группы риска по перинатальной патологии на бесплатное лечение в центр абилитации

ОБЩЕСТВО

УФА, 31 янв 2018. /ИА «Башинформ», Гульфия Акулова/.

В Башкирии фонд «Особенные дети» набирает детей из группы риска по перинатальной патологии на лечение в центр абилитации «Любимый малыш». Бесплатное обследование и лечение стало возможным благодаря выигранному гранту Президента РФ и гранту Министерства семьи, труда и соцзащиты населения республики.

Приглашаются родители детей в возрасте от трех до девяти месяцев из группы риска по перинатальной патологии: недоношенные, получившие лечение в отделениях реанимации и интенсивной терапии, после хирургических вмешательств, дети с генетическими заболеваниями, с нарушениями зрения и слуха, с задержкой психомоторного и речевого развития, дети из социально необеспеченных семей, доход, которых не превышает 2 МРОТ на одного члена семьи.

«К сожалению, в настоящее время количество детей, которые становятся инвалидами, растет. Много высоких технологий, которые позволяют новорождённым выжить, но, к сожалению, после этого не все малыши могут стать полноценными членами общества, — рассказала директор фонда, врач-неонатолог высшей категории, кандидат медицинских наук Файруза Латыпова. — Печально, но в нашей стране такими детьми из группы риска по перинатальной патологии начинают заниматься, когда они уже признаны инвалидами, хотя во всем мире занимаются абилитацией — ранней медицинской помощью. В отделение хирургии новорожденных, в котором я проработала 18 лет, поступали самые сложные дети с различной патологией со всей республики. И когда я провела анализ работы за 10 лет, стало ясно, что если начать заниматься с ребенком с рождения, то негативных последствий чаще всего можно избежать, особенно ДЦП. Очень важно не упустить сенситивные периоды развития, когда больше шансов помочь ребенку.

Прием детей для получения абилитации за счет средств гранта Президента РФ каждый четверг с 12.00 до 15.00. Предварительная запись по телефонам: (347) 287-29-02, 287-29-03. Центр находится по адресу: ул. Мусоргского, 19б.

Теги: абилитация, ранняя медицинская помощь
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