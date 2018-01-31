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31 января Среда

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Поиски пропавшего 22-летнего солдата из Башкирии закончены

ОБЩЕСТВО

Поиски пропавшего 22-летнего солдата из Башкирии закончены Фото: соцсети

Поиски пропавшего 22-летнего солдата из Башкирии закончены Фото: соцсети

УФА, 31 янв 2018. /ИА «Башинформ», Наталья Овчарук/.

22-летний Азат Салихьянов из села Старокайпаново Татышлинского района Башкирии пропал по дороге из армии домой. По сведениям родных, он еще 5 декабря 2017 года должен был выйти на станции «Уфа», приехав на поезде Хабаровск — Новосибирск — Уфа. Однако мама так и не встретила сына на перроне, а связаться с ним возможности не было.

В отчаянии родные и близкие распространили информацию о пропавшем солдате по социальным сетям и в городах следования поезда. Неравнодушные откликнулись через несколько часов.

Оказывается, всё это время Азат Салихьянов жил в Набережных Челнах, где учился до срочной службы. Но почему он не сообщил о своем решении близким — неизвестно.

Теги: поиск пропавших людей
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