Поиски пропавшего 22-летнего солдата из Башкирии закончены Фото: соцсети Поиски пропавшего 22-летнего солдата из Башкирии закончены Фото: соцсети

УФА, 31 янв 2018. /ИА «Башинформ», Наталья Овчарук/.

22-летний Азат Салихьянов из села Старокайпаново Татышлинского района Башкирии пропал по дороге из армии домой. По сведениям родных, он еще 5 декабря 2017 года должен был выйти на станции «Уфа», приехав на поезде Хабаровск — Новосибирск — Уфа. Однако мама так и не встретила сына на перроне, а связаться с ним возможности не было.

В отчаянии родные и близкие распространили информацию о пропавшем солдате по социальным сетям и в городах следования поезда. Неравнодушные откликнулись через несколько часов.

Оказывается, всё это время Азат Салихьянов жил в Набережных Челнах, где учился до срочной службы. Но почему он не сообщил о своем решении близким — неизвестно.