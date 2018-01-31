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31 января Среда

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В Башкирии большой трагедии в ДТП удалось избежать благодаря оказавшемуся рядом сотруднику МЧС

ОБЩЕСТВО

В Башкирии большой трагедии в ДТП удалось избежать благодаря оказавшемуся рядом сотруднику МЧС Фото: ГУ МЧС по РБ

В Башкирии большой трагедии в ДТП удалось избежать благодаря оказавшемуся рядом сотруднику МЧС Фото: ГУ МЧС по РБ

УФА, 31 янв 2018. /ИА «Башинформ», Альфия Аглиуллина/.

В августе 2017 года капитан внутренней службы МЧС Башкирии Радик Гарипов вместе с супругой и группой туристов возвращались из похода на гору Иремель в Белорецком районе республики. На автодороге Тирлян — Белорецк они стали свидетелями серьезного ДТП с тремя автомобилями, произошедшего буквально за несколько минут до проезда машины с туристами. Один из автомобилей вылетел с трассы, перевернулся и загорелся, двери заклинило. В салоне одного из искореженных автомобилей были заблокированы две женщины и ребёнок.

Радик Гарипов незамедлительно бросился на помощь пострадавшим. Применив свои знания в области спасения людей и проведения аварийно-спасательных работ, он произвел отключение аккумуляторов, ликвидацию горения, организовал эвакуацию людей из аварийных машин и оказание им первой помощи. У пострадавших наблюдались переломы, гематомы и повреждения мягких тканей. Совместно с прибывшими к месту ДТП спасателями и медицинскими работниками Радик Гарипов принял активное участие в деблокировании и извлечении пострадавших, зажатых в поврежденных автомобилях, с применением аварийно-спасательного инструмента.

Как сообщили агентству «Башинформ» в пресс-службе МЧС по РБ, за проявленные в условиях, сопряженных с риском для жизни, отвагу и самоотверженность при умелых, инициативных и решительных действиях по спасению людей капитан внутренней службы Радик Гарипов приказом министра награжден ведомственной медалью МЧС России «За отличие в ликвидации последствий чрезвычайной ситуации».

Теги: ГУ МЧС по РБ
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