УФА, 31 янв 2018. /ИА «Башинформ», Лейла Аралбаева/.

Жительнице с. Чукраклы Чишминского района, 91-летней вдове участника Великой Отечественной войны пообещали предоставить жилье. Ее дом признан непригодным для проживания. Прокуратура республики организовала проверку по обращению женщины.

Установлено, что пожилая жительница проживала одна в полуразрушенном доме с покосившимися стенами, протекающей крышей и поврежденным фундаментом. При этом на обращения заявительницы о признании ее нуждающейся в улучшении жилищных условий, а дома непригодным для проживания, администрация ответила отказом.

С выводами чиновников не согласился прокурор района и обжаловал их решение в судебном порядке. Чишминский районный суд удовлетворил иск прокуратуры и обязал администрацию провести повторное обследование строения.

Благодаря прокурорскому вмешательству дом был признан непригодным для проживания, а пенсионерка принята на учет в качестве нуждающейся в жилом помещении.

Как сообщили в пресс-службе ведомства, за реальным обеспечением вдовы участника Великой Отечественной войны жилищным сертификатом установлен контроль.