УФА, 30 янв 2018. /ИА «Башинформ», Эльмира Сабирова/.

В последнюю январскую неделю (с 22 по 28 января) 2018 года с признаками ОРВИ за помощью к врачам обратились более 19 тысяч жителей Башкирии. Среди них 13 тысяч детей, привели данные в региональном Управлении Роспотребнадзора. При этом поводов для паники нет. Эпидемические пороги не превышены. Заболеваемость ОРВИ ниже эпидпорога на 12,4%.

По результатам лабораторного мониторинга в настоящее время среди населения циркулируют вирусы не гриппозной этиологии. Таким образом, вирусов гриппа не выявлено.