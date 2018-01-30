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Уфа   °

За последнюю январскую неделю 2018 года более 19 тысяч жителей Башкирии заболели ОРВИ

ОБЩЕСТВО

УФА, 30 янв 2018. /ИА «Башинформ», Эльмира Сабирова/.

В последнюю январскую неделю (с 22 по 28 января) 2018 года с признаками ОРВИ за помощью к врачам обратились более 19 тысяч жителей Башкирии. Среди них 13 тысяч детей, привели данные в региональном Управлении Роспотребнадзора. При этом поводов для паники нет. Эпидемические пороги не превышены. Заболеваемость ОРВИ ниже эпидпорога на 12,4%.

По результатам лабораторного мониторинга в настоящее время среди населения циркулируют вирусы не гриппозной этиологии. Таким образом, вирусов гриппа не выявлено.

Теги: здравоохранение, Роспотребнадзор по РБ, ОРВИ
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