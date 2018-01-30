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31 января Среда

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В Башкирии успешно реализуется проект «Бережливая поликлиника»

ОБЩЕСТВО

В Башкирии успешно реализуется проект «Бережливая поликлиника»

Фото: пресс-служба Главы Башкортостана

В Башкирии успешно реализуется проект «Бережливая поликлиника»

Фото: пресс-служба Главы Башкортостана

УФА, 30 янв 2018. /ИА «Башинформ»/.

Башкортостан присоединился к федеральному проекту «Бережливая поликлиника», который Минздрав России совместно с Росатомом реализует в 39 регионах страны. Ход работ, которые проводится в рамках программы, сегодня обсуждался на встрече Главы республики Рустэма Хамитова с руководителем проекта Государственной корпорации по атомной энергии «Росатом» Владимиром Арженцовым.

Проект «Бережливая поликлиника» призван повысить эффективность работы лечебно-профилактических учреждений и общую доступность медицинской помощи. Он позволит в разы сократить очереди, ускорить сдачу и выполнение анализов, упростить запись к терапевту и обслуживать гораздо больше пациентов при том же количестве ресурсов.

С октября 2017 года в проекте участвуют четыре республиканских учреждения здравоохранения: уфимская поликлиника № 32, детская поликлиника № 4 Уфы, Белорецкая центральная районная клиническая больница и городская больница Кумертау.

Предварительные положительные итоги программы позволяют расширить сотрудничество с госкорпорацией «Росатом», в том числе в части реализации проекта «Бережливое правительство». Он направлен на оптимизацию производственных процессов на основе исключения неэффективных временных затрат, формирование культуры бережливого производства и повышение производительности труда в исполнительных органах государственной власти. В настоящее время проект реализуется в пяти регионах – Республика Адыгея, Кировская и Рязанская области, Ханты-Мансийский АО, Республика Северная Осетия – Алания.

– У нас уже есть предметные предложения в части тех структур, которые будут работать в этом направлении. Мы понимаем, что с реализацией этого проекта мы должны выйти на новый этап совершенствования управленческой системы Республики Башкортостан, – сказал Рустэм Хамитов. – Сегодня ряд наших правительственных, муниципальных структур, предприятий, которые принадлежат республике, работают по старинке, во многом еще на эмоциях, не системно. А «Бережливое правительство» поможет нам привести все в систему и добиться новых результатов. Так что будем трудиться в этой части.

Теги: глава рб, здравоохранение, госуправление
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