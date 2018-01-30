В Башкирии назначен первый замминистра здравоохранения
В Башкирии назначен первый замминистра здравоохранения Фото: Олег Яровиков
В Башкирии назначен первый замминистра здравоохранения Фото: Олег Яровиков
УФА, 30 янв 2018. /ИА «Башинформ», Эльмира Сабирова/.
В Башкирии назначен первый заместитель министра здравоохранения. Им стал Рафаэль Яппаров, долгие годы работавший главврачом Республиканского центра по профилактике и борьбе с СПИДом и инфекционными заболеваниями.
Справка. Яппаров Рафаэль Галиевич родился в 1975 году. В 1998 году с отличием окончил Башкирский государственный медицинский институт, квалификация «врач». Также с отличием окончил Башкирскую академию государственной службы и управления при Главе Республики Башкортостан, квалификация «менеджер».
После окончания интернатуры и ординатуры работал врачом-хирургом операционного блока хирургического отделения Кумертауской Центральной районной больницы.
С мая по ноябрь 2007 года на государственной гражданской службе — был помощником министра здравоохранения РБ.
С ноября 2007 года до настоящего времени — главный врач Республиканского центра по профилактике и борьбе со СПИДом и инфекционными заболеваниями.
С 2008 года — главный внештатный специалист по проблемам диагностики и лечения ВИЧ-инфекции Минздрава РБ.
С 2013 года — главный внештатный специалист по проблемам диагностики и лечения ВИЧ-инфекции Минздрава РФ в ПФО.
Рафаэль Яппаров награжден Почетной грамотой Минздравсоцразвития РФ, имеет звание «Отличник здравоохранения Республики Башкортостан» и ««Заслуженный врач Республики Башкортостан».