В Башкирии назначен первый замминистра здравоохранения Фото: Олег Яровиков В Башкирии назначен первый замминистра здравоохранения Фото: Олег Яровиков

УФА, 30 янв 2018. /ИА «Башинформ», Эльмира Сабирова/.

В Башкирии назначен первый заместитель министра здравоохранения. Им стал Рафаэль Яппаров, долгие годы работавший главврачом Республиканского центра по профилактике и борьбе с СПИДом и инфекционными заболеваниями.

Справка. Яппаров Рафаэль Галиевич родился в 1975 году. В 1998 году с отличием окончил Башкирский государственный медицинский институт, квалификация «врач». Также с отличием окончил Башкирскую академию государственной службы и управления при Главе Республики Башкортостан, квалификация «менеджер».

После окончания интернатуры и ординатуры работал врачом-хирургом операционного блока хирургического отделения Кумертауской Центральной районной больницы.

С мая по ноябрь 2007 года на государственной гражданской службе — был помощником министра здравоохранения РБ.

С ноября 2007 года до настоящего времени — главный врач Республиканского центра по профилактике и борьбе со СПИДом и инфекционными заболеваниями.

С 2008 года — главный внештатный специалист по проблемам диагностики и лечения ВИЧ-инфекции Минздрава РБ.

С 2013 года — главный внештатный специалист по проблемам диагностики и лечения ВИЧ-инфекции Минздрава РФ в ПФО.

Рафаэль Яппаров награжден Почетной грамотой Минздравсоцразвития РФ, имеет звание «Отличник здравоохранения Республики Башкортостан» и ««Заслуженный врач Республики Башкортостан».