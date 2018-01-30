В Уфе студенты нефтяного университета присоединились к флешмобу #будущееЗАнами» Фото: УГНТУ В Уфе студенты нефтяного университета присоединились к флешмобу #будущееЗАнами» Фото: УГНТУ

УФА, 30 янв 2018. /ИА «Башинформ»/.

Студенты Уфимского государственного нефтяного технического университета присоединились к флешмобу «Будущее за нами», который проходит в социальных сетях. Ребята размещают свои фотографии под хэштегом #будущееЗАнами, описывают свое будущее, как они его представляют, делятся мечтами и планами.

«В настоящий момент времени мы, студенты, являемся основной наиболее мобильной социальной группой, которая изо дня в день повышает свой темп жизни, чтобы достичь невероятных высот в своем будущем. Каждый из нас является ячейкой общества, которая соединившись, может улучшить мир, сделать его ярче и светлее. Друзья, я вас призываю не стоять на месте, а использовать весь спектр возможностей, которые открываются у нас во время студенчества! И помните, что#будущееЗАнами», — пишет в своем посте Аяз Махмутов.

Истории студентов разные: это планы карьерного роста, творческие и личные достижения. Они хотят быть полезными своей стране, жить и наслаждаться жизнью, использовать весь спектр своих возможностей и двигаться к своей цели.

«Моя мечта — стать специалистом, который успешно работает в российской нефтегазовой компании, умеет принимать оперативные и тактические решения в рамках стратегии компании и сумеет в установленные сроки разработать и реализовать проект из любой сферы деятельности», — делится своими планами Анна Ершова.

Армен Гаспарян рассказывает в социальных сетях о том, кем он видит себя в будущем: «Мои студенты мне верят, так как я преподаватель-практик и мои слова подкреплены реальным трудом. Я и моя семья финансово благополучны, мне удалось приобрести всё необходимое для комфортной жизни, а высокая зарплата преподавателя — хороший бонус за любимое дело! Да, это 2033 год, мы все живы и счастливы и не забыли об отдыхе зимой на горных лыжах, а летом на берегу любимых морей и рек. Я продолжаю жить с активной гражданской позицией! Не мечтайте, а стремитесь к образу! Если мое окружение будет продолжать быть таким же энергичным, добросовестным и трудолюбивым, то #будущееЗАнами».