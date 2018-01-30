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30 января Вторник

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В Башкирии на железнодорожных переездах появятся камеры фотовидеофиксации

ОБЩЕСТВО

В Башкирии на железнодорожных переездах появятся камеры фотовидеофиксации Фото: Олег Яровиков

В Башкирии на железнодорожных переездах появятся камеры фотовидеофиксации Фото: Олег Яровиков

УФА, 30 янв 2018. /ИА «Башинформ», Ксения Калинина/.

По информации Госавтоинспекции Башкортостана, в феврале начнутся работы по созданию пунктов фотовидеофиксации на железнодорожных переездах региона.

Они появятся в Нагаево (21 километр), Шамонино, Белорецком (Ассы) и Стерлитамакском (152 километр) районах.

Участники дорожного движения должны понимать, что меры административного воздействия в виде штрафов будут приходить уже с железнодорожных переездов. В ведомстве предупредили, что штрафы серьезные — пять тысяч рублей.

Теги: ГИБДД, профилактика
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