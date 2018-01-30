В Башкирии на железнодорожных переездах появятся камеры фотовидеофиксации
В Башкирии на железнодорожных переездах появятся камеры фотовидеофиксации Фото: Олег Яровиков
В Башкирии на железнодорожных переездах появятся камеры фотовидеофиксации Фото: Олег Яровиков
УФА, 30 янв 2018. /ИА «Башинформ», Ксения Калинина/.
По информации Госавтоинспекции Башкортостана, в феврале начнутся работы по созданию пунктов фотовидеофиксации на железнодорожных переездах региона.
Они появятся в Нагаево (21 километр), Шамонино, Белорецком (Ассы) и Стерлитамакском (152 километр) районах.
Участники дорожного движения должны понимать, что меры административного воздействия в виде штрафов будут приходить уже с железнодорожных переездов. В ведомстве предупредили, что штрафы серьезные — пять тысяч рублей.