В Башкирии молодогвардейцы проверили доступность избирательных участков для инвалидов Фото: пресс-служба Молодой Гвардии В Башкирии молодогвардейцы проверили доступность избирательных участков для инвалидов Фото: пресс-служба Молодой Гвардии

УФА, 30 янв 2018. /ИА «Башинформ», Галия Набиева/.

В Башкирии активисты «Молодой Гвардии» и представители Фонда социальной помощи студентам, попавшим в трудную жизненную ситуацию, провели мониторинг доступности избирательных участков для людей с ограниченными возможностями в преддверии предстоящих выборов 18 марта.

Были сформированы инициативные группы, которые вели мониторинг доступности избирательных участков на местах. Молодогвардейцы проверяли наличие и состояние пандусов, вспомогательных перил, специализированного лифта, кнопки вызова помощи для граждан с ограниченными возможностями, а также специально оборудованных парковочных мест вблизи участковых избирательных комиссий сообщили в пресс-центре МГЕР. Результаты и итоги мониторинга в скором времени будут переданы в Центральную избирательную комиссию.

«По всей республике было исследовано и занесено в базу 1400 УИК из 3443. С доступом на участок и наличием кнопки вызова персонала в большинстве случаев всё в порядке. Однако имеются случаи отсутствия рельсов для колясок и кнопки вызова», — рассказал руководитель проекта «Контроль» Молодой Гвардии Башкортостана Вадим Швецов.

«В 2018 году одно из важнейших событий страны — выборы Президента России. И обеспечение доступности избирательных участков для категорий граждан с ограниченными возможностями здоровья, а вместе с тем и реализация избирательных прав граждан — одна из ключевых задач», — считает руководитель «Молодой Гвардии» Башкортостана Люция Юлуева.