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В Стерлитамаке решили демонтировать второй надземный переход, чтобы избежать нового ЧП

ОБЩЕСТВО

УФА, 29 янв 2018. /ИА «Башинформ», Лейла Аралбаева/.

В Стерлитамаке решили демонтировать второй надземный переход, чтобы избежать нового ЧП. Об этом сообщает телеканал БСТ.

Второй надземный переход, соединяет механический цех Машзавода и многоквартирный дом, в котором живут около 300 семей. Собственник помещений принял решение своими силами снести его после ЧП, которое произошло в минувшую пятницу.

«По завершении разбора завалов после крушения первого перехода мы приступили ко второму в целях обеспечения безопасности жителей, чтобы во второй раз такое не повторилось. Сроки завершения работ – завтра в 16.00», — говорит Антон Морозов, руководитель компании-собственника.

Напомним, 26 января в Стерлитамаке обрушился 400-тонный переход, который соединял административный корпус Машзавода и вспомогательный цех. Около 140 человек, в том числе дети, были эвакуированы. Пострадавших нет. Спасатели в течение двух суток разбирали завалы. По предварительной версии, причиной ЧП стали охотники за металлоломом, срезавшие сваркой балки крепления.

Теги: демонтаж
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