УФА, 29 янв 2018. /ИА «Башинформ», Елена Арямнова, Лейла Аралбаева/.

На горнолыжном курорте Банное завершился первый в истории Башкортостана «Digital Курултай». Участниками конференции стали более 150 человек: блогеры, журналисты, лидеры общественного мнения,предприниматели, политики, представители общественных организаций. Лучшие российские специалисты в области digital и SMM рассказали об успешных рекламных кампаниях, представили кейсы по продаже товаров и услуг с помощью соцсетей и продвижения брендов в интернете.

Модератором пленарного заседания выступила Таня Иванова, основатель медиаплатформы и коммуникационного агентства «Hello, blogger» (Санкт-Петербург). Участие в дискуссии приняли бизнесмен, писатель, совладелец «Agenda Media» Олег Бармин (Москва), Дмитрий Эйгенсон, директор digital-агентства «BigD», директор обособленного подразделения «Манго Телеком» в Уфе Анастасия Плюсова и Алла Ишбулдина, менеджер по связям с общественностью компании «МегаФон» в Башкортостане.

«Конференция такого формата очень полезна. Мы с собой приносим опыт Москвы. Тренды чаще всего рождаются из потребностей бизнеса. В Москве все внедряется быстрее. Если мы делимся опытом на уровне крупных бизнесов, применить их в Башкирии на опыте бизнесов другого масштаба – очень интересно и правильно, — отметил руководитель центра развития соцсетей «Альфа-Банка» Валентин Васин. – Важно в 2018 году выстраивать правильную коммуникацию с пользователи в диджитал-каналах и, наверное, как можно больше работать с видео контентом. Сейчас многое уходит именно в такой формат».

Лекторами конференции стали также уфимцы Шамиль Валеев («Медиакорсеть»), терапевт-диетолог Регина Доктор, самый популярный англоязычный влогер России Сергей Баклыков.

«Конференцию «Digital Курултай» можно назвать территорией контактов. Все гости смогли познакомиться, обсудить возможности реализации совместных проектов. Можно сказать, что нетворкинг удался на все 100 процентов. Также важно, что организаторы удачно соединили деловую часть и развлекательные активности», — прокомментировал один из участников мероприятия директор ООО «Стройюрист» Айрат Гарифуллин.

«Мне, как человеку, который выходит из декрета и возвращается в профессиональное поле, было важным сверить внутренние часы и понять, что я не отстают от реалий», — поделилась Ольга Маловица, блогер и журналист.

«Сфера, в которой потребность в специалистах растет ежедневно — это digital. Мы сосредоточились на новейших практиках и учитывали текущие тенденции. Многим важно не потеряться в безграничном цифровом море. Мы учились прокладывать свой путь. В этом нам помогли лучшие из лучших в своих направлениях российские и республиканские эксперты, которые уже известны на всероссийском и международном уровнях, — прокомментировал Раис Габитов. – Я считаю, что у нас все получилось. Башкирская природа, активности на свежем воздухе, подарки от партнеров и гостеприимство санаториев «Якты-куль», «Юбилейный» и «Березки» сделали работу комфортной».

Организаторы: ООО УК «ММК-Курорт», ГУП санаторий«Якты-Куль», Коммуникационное агентство «R&R».