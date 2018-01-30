УФА, 30 янв 2018. /ИА «Башинформ», Лейла Аралбаева/.

1 февраля в Уфу в рамках Фестиваля-марафона народного творчества муниципальных образований Республики Башкортостан приезжает творческая делегация Хайбуллинского района. Программой марафона «Халыҡтар дуҫлығы һәм берҙәмлеге менән йәшәй йөҙйәшәр Башҡортостан!» – «В дружбе и согласии народов живет вековой Башкортостан!» предусмотрены выставка об истории образования района и знаменитых личностях, выставка-продажа товаров и изделий, произведенных в Хайбуллинском районе. Выставка-продажа откроется в 17.00, продолжит мероприятие концерт творческих коллективов в 19.00.

Как сообщает пресс-служба Исполкома Курултая башкир, на сцене выступят народный ансамбль кураистов «Тунгаур», фольклорный ансамбль «Ҡош юлы», танцевальный ансамбль «Йондоҙсоҡ» Детской школы искусств имени Юмабая Исянбаева, танцевальный ансамбль Горного колледжа имени Исмагила Тасимова «Тау гәлсәрҙәре», ансамбль танца «Сиҙәм» и солисты РДК.

Хайбулинский район – родина таких выдающихся личностей, как просветитель, врачеватель Гатаулла ишан, Герой Советского Союза Каюм Ахметшин, борец Газзали Утяшев, записавший и сохранивший более 20 народных протяжных песен сэсэн Мухамедьян Казакбаев, хранительница фольклора Асма Усманова, легендарный геолог Усман Давлетбаев, академик Минниахмет Муталов, дирижер Театра оперы и балета Гайнетдин Муталов, писатели Газим Шафиков, Фарзана Акбулатова, поэты Кадим Аралбай, Юмабика Ильясова, историки Данир Узбеков, Амир Юлдашбаев, Ильшат Насыров, Рафаил Рахимов, актер Хурматулла Утяшев. Кураисты, прославившие Башкортостан на весь мир, Юмабай Исянбаев, Сайфулла Дильмухаметов, Ишмурат Ильбаков тоже родом из этого района.

В степи добывают несказанные богатства наших недр – это месторождение медно-колчеданных руд «Юбилейное», «Подольское», здесь же пополняются запасы страны пшеницы твердых сортов. На хайбуллинской земле зародилось движение башкирского рока. Это широкоизвестные рок-группы «Рух» и «Дервиш». В районном центре Акъяр проходит крупный башкирский рок-фестиваль под открытым небом «Великая степь».

С зарождения республики в Хайбуллинском районе для блага страны сделано немало. История района, его достижения, выдающиеся личности – все это будет наглядно показано со сцены Башгосфилармонии имени Х. Ахметова. Сценаристом культурной программы выступила известный драматург Сарвар Сурина, режиссером-постановщиком – балетмейстер Раис Низаметдинов.

«В дружбе и согласии народов живет вековой Башкортостан!» – эстафета творческих программ всех муниципальных образований, посвященная 100-летию образования Республики Башкортостан. Во время марафона как эстафета передается штандарт из одного района в другой. Так, до 2019 года все муниципальные образования республики представят свой район на сценах Уфы. Форум направлен на укрепление имиджа Республики Башкортостан как региона, имеющего большой исторический и культурный потенциал; восстановление имен выдающихся общественно-политических деятелей, которые стояли у истоков создания Республики Башкортостан; показ достижений муниципальных образований; поэтапная подготовка к Всемирной Фольклориаде – 2020.