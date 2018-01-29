Уважаемый пользователь, Вы пользуетесь устаревшим браузером, который не поддерживает современные веб-стандарты и представляет угрозу вашей безопасности. Для корректного отображения сайта рекомендуем установить актуальную версию любого современного браузера:


Google chrome
Opera
Firefox
Safari
Internet Explorer

Прочитать в мобильной версии сайта

РУС

USD 56.29 ↑

EUR 69.85 ↓

30 января Вторник

Уфа   °

Ученые Башкирии вывели семь новых сортов пионов

ОБЩЕСТВО

Ученые Башкирии вывели семь новых сортов пионов

Фото: УФИЦ РАН

Ученые Башкирии вывели семь новых сортов пионов

Фото: УФИЦ РАН

УФА, 29 янв 2018. /ИА «Башинформ», Галия Набиева/.

Сотрудники Уфимского федерального исследовательского центра РАН создали новые сорта цветов. Учеными из Южно-Уральского ботанического сада-института УФИЦ РАН, подведомственного ФАНО России, успешно завершено госсортоиспытание двух сортов гиппеаструма садового «Крылья Заката» и «Рафкат». Они включены в Государственный реестр селекционных достижений, допущенных к использованию на территории Российской Федерации, сообщили в центре.

Селекционеры также создали семь сортов пиона гибридного — «Башкирская Жемчужинка», «Башкирский Сувенир», «Минзифа», «Памяти А.С. Сахаровой», «Уфимский Рассвет», «Юбилейный ЮУБСИ», «Янтарное Ожерелье». Новые сорта не только не уступают по комплексу признаков сортам зарубежной селекции, но и превосходят их по устойчивости к почвенно-климатическим условиям.

Теги: селекция, пионы
Читайте также
Спустя полгода завершились поиски 13-летнего уфимца
В Уфе завершились поиски пропавшего без вести 13-летнего Владимира Шмелева. Сегодня его фотографию убрали с сайта МВД по РБ из раздела «Розыск несоверше
В Башкирию идут потепление и снег
В Башкирию идут потепление и снег. Погода в республике изменится уже на этой неделе, прогнозируют синоптики. «В ближайшие дни Сибирский антициклон, кото
В Башкирии увеличена зарплата муниципальных служащих
В Башкортостане с 1 января 2018 года в 1,04 раза увеличены размеры денежного вознаграждения лиц, замещающих муниципальные должности, размеры месячных до
Минфин Башкирии объявляет набор сотрудников в новое подразделение
В текущем году в Министерстве финансов республики будет создано новое подразделение по регулированию контрактной системы. Туда требуются специалисты в о
Лонгриды
Общество
Новости партнеров
Экономика
Политика
Культура
Спорт
Происшествия
Фоторепортажи
 
Подпишитесь на важные новости Уфы и республики
Спасибо, я уже с вами!
Яндекс цитирования
Рейтинг ресурсов "УралWeb"
закрыть