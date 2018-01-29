Ученые Башкирии вывели семь новых сортов пионов Фото: УФИЦ РАН









Ученые Башкирии вывели семь новых сортов пионов Фото: УФИЦ РАН

УФА, 29 янв 2018. /ИА «Башинформ», Галия Набиева/.

Сотрудники Уфимского федерального исследовательского центра РАН создали новые сорта цветов. Учеными из Южно-Уральского ботанического сада-института УФИЦ РАН, подведомственного ФАНО России, успешно завершено госсортоиспытание двух сортов гиппеаструма садового «Крылья Заката» и «Рафкат». Они включены в Государственный реестр селекционных достижений, допущенных к использованию на территории Российской Федерации, сообщили в центре.

Селекционеры также создали семь сортов пиона гибридного — «Башкирская Жемчужинка», «Башкирский Сувенир», «Минзифа», «Памяти А.С. Сахаровой», «Уфимский Рассвет», «Юбилейный ЮУБСИ», «Янтарное Ожерелье». Новые сорта не только не уступают по комплексу признаков сортам зарубежной селекции, но и превосходят их по устойчивости к почвенно-климатическим условиям.