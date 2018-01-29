УФА, 29 янв 2018. /ИА «Башинформ», Гульфия Акулова/.

Географический диктант на «отлично» написали пять жителей Башкирии, 22 человека набрали 96 и более баллов, сообщает региональное отделение Русского географического общества.

Международная образовательная акция «Географический диктант-2017» состоялась 26 ноября 2017 года в регионах России и в 25 странах мира.

Свои знания в географии проверили более 260 тысяч человек, годом ранее было 187 тысяч участников. В России диктант писали около 147 тысяч человек, за рубежом — более двух тысяч.

Башкортостан стал одним из самых активных регионов страны, 17 350 жителей республики участвовали в акции, было организовано 207 площадок.

Максимальные 100 баллов по России получили 447 человек. Регионами-лидерами по стобалльникам стали Санкт-Петербург (78 человек), Москва (75), Тверская область (37). Ноль баллов за тестирование получили 310 человек.

Награждение победителей по республике состоится на годовом отчетном собрании регионального отделения РГО 9 февраля по адресу: Уфа, ул. Ленина, 86. Начало в 11 часов.