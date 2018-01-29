В Башкирии студенты смогут проголосовать по месту нахождения - ЦИК РБ Фото: ИА «Башинформ» В Башкирии студенты смогут проголосовать по месту нахождения - ЦИК РБ Фото: ИА «Башинформ»

УФА, 29 янв 2018. /ИА «Башинформ», Галия Набиева/.

В Башкирии студенты смогут проголосовать по месту нахождения. Значительное количество избирателей, которые будут принимать участие в выборах Президента Российской Федерации 18 марта 2018 года, — молодые люди в возрасте 18 лет и старше. Многие из них учатся в других городах, а потому не смогут проголосовать по месту регистрации.

Специально для студентов подготовлен анимационный ролик, в котором в современном клиповом стиле с элементами инфографики рассказывается о том, как можно проголосовать на выборах 18 марта 2018 года по месту нахождения, сообщили в региональном Центризбиркоме.

Специалисты информационно-справочного центра ЦИК России готовы ответить на все вопросы по телефону 8-800-707-2018.