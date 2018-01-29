В Башкирии команда «Молодежки ОНФ» приняла участие в акции «Открытка памяти» Фото: пресс-служба ОНФ В Башкирии команда «Молодежки ОНФ» приняла участие в акции «Открытка памяти» Фото: пресс-служба ОНФ

УФА, 29 янв 2018. /ИА «Башинформ», Галия Набиева/.

В Башкирии команда «Молодежки ОНФ» присоединилась к всероссийской акции «Открытка памяти». Акция приурочена ко Дню полного освобождения советскими войсками города Ленинграда от блокады его немецко-фашистскими войсками, длившейся почти 900 дней. В Уфе в мультимедийном парке «Россия — моя история» около специального стенда «Блокада Ленинграда в цифрах. Задумайся» общественники раздали посетителям «Открытки памяти» с фактами из жизни непокоренного города и рассказали о героизме и стойкости ленинградцев во время блокады. Представитель команды «Молодежки ОНФ» Элина Тагирова отметила, что ни один человек, который пришел 27 января в исторический парк, не прошел мимо импровизированной экспозиции, посвященной городу-герою Ленинграду, сообщили в региональном штабе.

«Это невероятное чувство, когда видишь перед собой большое количество детей с горящими и заинтересованными глазами, которые смотрят на тебя и внимательно слушают, задают вопросы, охотно берут открытки и изучают даты, — рассказала Элина Тагирова. — Взрослые тоже подходили и интересовались, рассказывали истории из жизни своих родных и близких, чьи судьбы связаны с блокадным Ленинградом. Для того чтобы факты об осажденном городе были более наглядными, мы показывали суточные нормы хлеба, которые получали ленинградцы. Сегодняшней молодежи сложно понять, как люди выживали, получая 150 граммов хлеба в день. В глазах читалось непонимание и удивление, когда они брали в руки этот маленький кусок хлеба. А по их реакции мы понимали, что об этом они уже не забудут никогда».

В Уфе в акции «Открытка памяти» приняли участие около 250 человек, в основном школьники со 2-го по 10 классы. К сожалению, многие из них о героической истории блокадного Ленинграда имеют весьма поверхностное представление, хотя интерес очень высок. Поэтому команда «Молодежки ОНФ» в Башкортостане считает, что подобные акции необходимо проводить чаще, чтобы охватить и другие знаковые события Великой Отечественной войны.