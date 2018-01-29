УФА, 29 янв 2018. /ИА «Башинформ»/.

Очередной выпуск башкирских почтовых открыток в разделе именитых людей дополнился изображением известного в республике транспортного руководителя, участника Великой Отечественной войны, почетного железнодорожника СССР, кавалера двух орденов Ленина, Октябрьской Революции,Трудового Красного Знамени, депутата Верховного Совета БАССР Ивана Парфеновича Спатара, который на протяжении 20 лет руководил работой почти 40 тысячного коллектива Башкирского отделения Куйбышевской железой дороги.

В разработке дизайн открытки, посвященной столетию легендарного железнодорожника, приняли участие известный уфимский дизайнер Алексей Хлебников и внучка Ивана Спатара, десятиклассница Полина.

Не случайно мощный советский паровоз марки «ФД» стал основой коллажа открытки. Во время войны, Иван Спатар, будучи молодым начальником станции, сцепкой из четырех таких паровозов сбросил с пути порожние вагоны, тем самым выполнил приказ командования по освобождению магистрали для прохода эшелонов с танками и другой военной техникой.

Первыми обладателями тысячного тиража памятной открытки станут ветераны железнодорожного транспорта, воспитанники Уфимской детской железной дороги имени Доброреза, учащиеся отраслевых учебных заведений. Часть тиража для вручения посетителям будет передана в музей Башкирского региона Куйбышевской магистрали.

Справка. За время руководства Ивана Спатара Башкирским отделением Куйбышевской железой дороги была введена новая электрифицированная линия Белорецк-Карламан (башкирский БАМ) протяженностью 203,5 километра. Проведена реконструкция локомотивного депо и станции «Дема». Вошла в строй новая промывочно-пропарочная станция «Аллагуват». В Уфе построен новый железнодорожный вокзал. Стал курсировать фирменный поезд «Башкирия», развивалось пригородное железнодорожное сообщение, возникали целые железнодорожные микрорайоны, тысячи работников отрасли были удостоены государственных наград. Башкирское отделение стало осуществлять больше половины всех грузовых перевозок и треть всей тонно-километровой работы на Куйбышевской ордена Ленина железной дороге. Отделение становилось одним из самых высокооснащенных и лучшим во всей сети МПС. Более 25 лет Иван Спатар представлял интересы «железнодорожного» Демского района Уфы в парламенте республики. Десять лет назад, к 90-летию видного руководителя, была обновлена и увеличена экспозиция в Музее Боевой и Трудовой Славы Башкирского региона Кбш ЖД. На доме номер 71 по улице Карла Маркса установлена мемориальная доска.