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29 января Понедельник

Уфа   °

Уфимские студенты встретили Татьянин день на высоких интернет-скоростях

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ОБЩЕСТВО

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УФА, 29 янв 2018. /ИА «Башинформ»/.

Ко Дню российского студенчества компания «МегаФон» составила рейтинг вузов, на территории которых абоненты могут пользоваться высокими интернет-скоростями. Наивысшие средние показатели зафиксированы в Уфимском государственном нефтяном техническом университете — более 54 мегабит в секунду.

Рейтинг «самых быстрых» вузов в сети «МегаФона» в Уфе возглавил УГНТУ. Второе место занял Башкирский государственный педагогический университет — 53 Мбит/с. Башкирский государственный университет занял третью строчку — здесь скорость составила порядка 40,4 Мбит/с.

Уфимский государственный авиационный технический университет (УГАТУ) и Башкирский государственный медицинский университет заняли четвертое и пятое место со скоростями 33 Мбит/c и 29 Мбит/c, соответственно.

УГНТУ и УГАТУ вошли в список лучших университетов мира, составленный агентством Round University Ranking по результатам 2017 года.

«Для современных студентов мобильный интернет — самый доступный и любимый способ получать нужные знания, общаться, читать новости. Поэтому «МегаФон» уделяет особое внимание укреплению сети и повышению скоростей доступа в тех районах, где расположены корпуса и общежития ведущих вузов. Главный результат всех подобных работ — то, что именно наш интернет признан самым быстрым в целом по стране: по итогам 2 и 3 кварталов прошлого года «МегаФон» получил премию в области скорости мобильного интернета Speedtest Awards компании Ookla, мирового лидера в области тестирования и анализа интернета. В нашей сети студенты лучших вузов могут пользоваться лучшими скоростями мобильного интернета», — рассказывает Дамир Байгильдин, директор компании «МегаФон» в Башкортостане.

Теги: МегаФон, интернет, студенты
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