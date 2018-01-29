Наблюдение за выборами в Башкирии будут осуществлять более 10 тысяч человек - Общественная палата республики Фото: пресс-служба ОП РБ Наблюдение за выборами в Башкирии будут осуществлять более 10 тысяч человек - Общественная палата республики Фото: пресс-служба ОП РБ

УФА, 29 янв 2018. /ИА «Башинформ», Галия Набиева/.

В Башкирии состоялся обучающий семинар по организации Общественной палатой мониторинга за соблюдением избирательных прав граждан в ходе предстоящих президентских выборов в 2018 году. Секретарь Центральной избирательной комиссии республики Марина Долматова подробно рассказала общественникам о правовых основах работы общественных наблюдателей на избирательных участках, сообщили в Палате.

«Обучающий семинар дал старт для запуска образовательной программы «Школа общественного наблюдателя», — сообщил заместитель Председателя Общественной палаты, руководитель временной рабочей группы ОП РБ по мониторингу реализации избирательных прав граждан Олег Галин. — В рамках этой программы членами рабочей группы будет проведена серия зональных семинаров во всех муниципальных районах и городских округах, в ходе которых обучение пройдет уже с активом общественных советов при муниципалитетах, представителями НКО и гражданами с активной гражданской позицией, выразивших свое желание на общественных началах принять участие в наблюдении за ходом голосования и подсчета голосов на избирательных участках под эгидой Общественной палаты региона».

Представитель Общественной палаты рассказал, что планируемое количества наблюдателей — 10 тысяч. Они будут присутствовать на 3435 избирательных участках республики.