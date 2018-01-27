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Уфимцев напугал гигантский столб пара над ТЭЦ-5 в Затоне

ОБЩЕСТВО

Уфимцев напугал гигантский столб пара над ТЭЦ-5 в Затоне Фото: БашДТП

Уфимцев напугал гигантский столб пара над ТЭЦ-5 в Затоне Фото: БашДТП

УФА, 27 янв 2018. /ИА «Башинформ», Галина Бахшиева/.

Сегодня в соцсетях появились фото, сделанные в Уфе возле строящейся ТЭЦ-5 в Затоне. На фотографиях видно, как над новой электростанцией поднимаются огромные клубы пара. Снимки обеспокоили многих уфимцев, однако, как отмечают сами пользователи, ничего страшного не произошло.

«Скорее всего, просто газовая часть в работе и котел топят. Пар с него в атмосферу сбрасывают, так как паровая часть еще не готова. Ничего страшного там не происходит», — со знанием дела написала пользователь с ником Аня Шабалина в группе БашДТП.

Теги: ТЭЦ, пар
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Уфимцев напугал гигантский столб пара над ТЭЦ-5 в Затоне
Сегодня в соцсетях появились фото, сделанные в Уфе возле строящейся ТЭЦ-5 в Затоне. На фотографиях видно, как над новой электростанцией поднимаются огро
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