Башкирия впечатлила Путина, громкая отставка в ХК «Салават Юлаев», главу района подозревают - неделя глазами СМИ Фото: glavarb.ru Башкирия впечатлила Путина, громкая отставка в ХК «Салават Юлаев», главу района подозревают - неделя глазами СМИ Фото: glavarb.ru

УФА, 26 янв 2018. /ИА «Башинформ»/.

Путин в Уфе

24 января Башкирию с рабочим визитом посетил президент России Владимир Путин. В Уфе глава государства побывал на ПАО «Объединённая двигателестроительная корпорация — Уфимское моторостроительное производственное объединение», где осмотрел производственно-технологический центр для изготовления и сборки узлов вертолетных двигателей. «ОДК-УМПО» участвует в программе производства узлов турбовального двигателя ВК-2500, предназначенного для вертолетов «Ми» и «Ка». Владимир Путин осмотрел детали для двигателей ВК-2500, которые собираются на уфимском предприятии, модернизированный двигатель ВК-2500П, оснащенный цифровой электронной системой управления и обладающий более высокими эксплуатационными характеристиками, а также двигатель ТВ7-117С. Также он осмотрел детали и узлы двигателя ПД-14 для авиалайнера МС-21, газоперекачивающий агрегат и другие, сообщает «Башинформ».

Глава государства встретился с работниками УМПО и, в частности, рассказал о снижении ставок по ипотеке для семей, имеющих детей. Он также отметил важность поддержки, которую оказывает руководство республики, а именно — при рождении ребенка выделяет из бюджета 300 тысяч рублей.

Путин подробно разъяснил ситуацию с финансированием и заверил, что никакого снижения объемов гособоронзаказа нет, новая госпрограмма вооружений обеспечит стабильные объемы до 2027 года.

На УМПО Владимир Путин провел совещание по диверсификации производства продукции гражданского назначения организациями оборонно-промышленного комплекса. В совещании принял участие глава Башкортостана Рустэм Хамитов.

На совещании президент страны подчеркнул важность диверсификации. По словам Путина, доля гражданской продукции на предприятиях ОПК к 2025 году должна вырасти до 30%, а к 2030 — до 50%.

В этот же день состоялась рабочая встреча Владимира Путина с Рустэмом Хамитовым, на которой обсуждались вопросы социально-экономического развития региона и аспекты развития нефтехимического комплекса. Руководитель республики информировал главу государства о ходе выполнения «майских указов». Он сообщил, что зарплата в регионе выросла в среднем на 3,4%, и доложил о мерах поддержки семей с детьми.

Также глава государства посетил первую Уфимскую Соборную мечеть и встретился с верховным муфтием Талгатом Таджуддином. Путин положительно оценил рост числа мечетей в Башкортостане и позитивно отозвался о подготовке специалистов в сфере ислама, которая ведётся в республике. «Это очень хорошая, правильная совместная работа», — сказал он.

25 января в беседе с журналистами Рустэм Хамитов поделился, что «наши республиканские достижения произвели большое впечатление на Президента». «Конечно, когда мы посещали УМПО, у него было чувство гордости, что на наших российских предприятиях производится такая высокотехнологичная продукция, авиационные двигатели. Это неоднократно звучало, и ощущалось, что Президенту всё это действительно нравится», — отметил Рустэм Хамитов.

Наших пригласили на Олимпиаду

Официальные приглашения МОК для участия в зимней Олимпиаде-2018 в Пхенчхан получили пять представителей Башкортостана. Это биатлонист Антон Бабиков, двоеборец Эрнест Яхин, хоккеистка Ольга Сосина, Семен Елистратов (шорт-трек) и Кристина Спиридонова (фристайл), информировала газета «Республика Башкортостан».

Движение по старому мосту восстановят

«Старый» Бельский мост будет оставаться закрытым для движения автотранспорта до 1 октября. После этого по нему организуют движение легковых автомобилей на два с половиной года, узнали в РБК-Уфа. Сообщается, что первый этап ремонта аварийного моста обойдется примерно в 200 млн рублей и начнется в районе 1 мая, а закончить работы городские власти намерены к октябрю. Эти меры позволят временно восстановить ограниченную эксплуатацию моста, которая в этом месяце была полностью прекращена, отмечается в издании.

Первая Нестеровская премия — за Нестерова

Глава Башкортостана Рустэм Хамитов подписал указ о присуждении госпремии имени Михаила Нестерова в сфере изобразительного искусства и искусствоведения. Награды удостоены заслуженный художник РБ Фирдант Нуриахметов, заслуженный художник РФ и РБ Николай Калинушкин (посмертно) и заслуженный художник РБ Владимир Лобанов за создание памятника Михаилу Нестерову. Размер премии — 500 тысяч рублей, уточнил «Башинформ».

Громкая отставка

25 января ХК «Салават Юлаев» расторг контракт с генеральным менеджером Леонидом Вайсфельдом, сообщает «Башинформ». Как рассказал журналистам глава Башкирии Рустэм Хамитов: «Клуб идет по пути увеличения прозрачности, доступности, снижения разного рода ненужных расходов. И в этой части было принято решение о ликвидации должности генерального менеджера». Поиском новых игроков и подписанием контрактов с хоккеистами будут заниматься скауты, спортивный и генеральный директоры клуба.

За попытку подкупить следователя

В Башкирии бывший генеральный директор ООО «Белсталь» подозревается в даче взятки следователю, сообщается на сайте телеканала БСТ. 22 января текущего года 47-летний предприниматель в кабинете следственного отдела предложил следователю взятку в 1 млн рублей. Об инциденте правоохранитель сообщил руководству. При передаче денег экс-гендиректор предприятия был задержан. В отношении мужчины возбуждено уголовное дело по статье «дача взятки в крупном размере». Обстоятельства происшествия выясняются.

С Днём студенчества

25 января глава Башкортостана Рустэм Хамитов посетил праздник «Мы — единое целое», который состоялся на площади перед БГПУ имени М. Акмуллы, и поздравил студентов республики с Днём российского студенчества. Об этом сообщает «Башинформ».

«У нас в республике учатся более 200 тысяч студентов, из них более 100 тысяч — в университетах и около 100 тысяч — в средних специальных учебных заведениях. Это огромный отряд молодёжи — самой умной, передовой, талантливой», — сказал Рустэм Хамитов. Руководитель региона пожелал студентам успехов в учёбе, общественной деятельности и передал им привет от Владимира Путина, который посетил Башкортостан с рабочим визитом.

На празднике Рустэм Хамитов запустил «Счетчик добрых дел» в рамках акции «365 добрых дел», которая предполагает, что волонтёры университета каждый день будут проводить социально значимые мероприятия. Участники праздника нажали символическую кнопку и тем самым открыли Год добровольца (волонтёра), написала «Молодежная газета».

Гигантский термометр в Уфе

В Уфе температуру воздуха будет показывать огромный градусник. Медиа-инсталляция термометра высотой более 100 метров, показывающего реальную температуру окружающей среды, расположится на трубе котельной №27 Уфимских инженерных сетей на улице Менделеева. Система освещения состоит из 16 тысяч индивидуально управляемых светодиодных модулей и не имеет аналогов в России, передает телеканал «Вся Уфа».

Курултай обрел дом

В Уфе исполком Всемирного курултая башкир обрел новую прописку. Теперь офис общественной организации находится в историческом здании по адресу Революционная, 43, которое известно как Дом Александрова. Как отмечается, впервые в истории Всемирному курултаю башкир передано в пользование отдельное здание. «Здесь будут рождаться новые мысли и идеи для процветания нашей республики», — рассказал «Башинформу» председатель курултая Амир Ишемгулов.

Главу района подозревают

Глава Хайбуллинского района Башкирии подозревается в злоупотреблении должностными полномочиями. Об этом сообщает ГТРК «Башкортостан». По версии следствия, в ноябре 2015 года глава администрации Хайбуллинского района, используя служебное положение, потребовал от мастера предприятия коммунального хозяйства проложить асфальт от дороги до своего дома, пообещав заключить договор и оплатить работу. Предприятие выполнило работы на сумму почти 580 тысяч рублей, но договор заключен не был и услуги не оплачены. По материалам МВД по РБ в региональном подразделении СКР возбуждено уголовное дело по статье «Злоупотребление должностными полномочиями».