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27 января Суббота

Уфа   °

Уфимские инженеры раскрутили в соцсетях акцию #будущееЗАнами

ОБЩЕСТВО

Уфимские инженеры раскрутили в соцсетях акцию #будущееЗАнами

Фото: Олег Яровиков

Уфимские инженеры раскрутили в соцсетях акцию #будущееЗАнами

Фото: Олег Яровиков

УФА, 26 янв 2018. /ИА «Башинформ», Ольга Муртазина/.

В Уфе пятеро молодых инженеров ОДК-УМПО запустили в соцсетях патриотическую акцию. Они опубликовали свои селфи с хэштегом #будущееЗАнами и с символом будущего, как себе его представляют. Кто-то написал, что видит себя руководителем, кто-то собирается и дальше совершенствоваться в своей сфере.

Их поддержали другие пользователи соцсетей, в том числе 14 «тысячников», имеющих большое количество подписчиков. Спортсмены сделали снимки на фоне олимпийских колец или на горнолыжной трассе, будущие журналисты — в студии телекомпании, будущие политики — в зале заседаний регионального парламента, а юрист — в зале суда. Оказалось, что это своеобразный квест и творческий конкурс одновременно. Участники флешмоба пишут, как они видят свое будущее через 5, 10, 20 лет, а также передают эстафету друзьям.

На 14 часов 26 января, спустя два дня после начала акции, в «Инстаграме» было 369 постов, 52541 «лайк», 1085 комментариев. В сети «ВКонтакте» опубликовано 129 постов, 55 188 просмотров, 3524 лайка, 72 репоста, 63 комментария.

В медиацентре «Россия» известный уфимский блогер Элина Хаирова и популярный певец Загир Зайнетдинов поздравили участников акции, набравших самое большое количество «лайков». Это «родоначальник» флешмоба — специалист УМПО Амир Иксанов и молодая мама Карина Хасанова, пришедшая на встречу с девятимесячной дочкой Маликой.

«Мы не стремились к популярности, просто хотели сказать, что будущее за активной молодежью. Удивительно, что нас поддержали столько людей, более того, акция «пошла» в другие регионы», — отметил Амир.

«Я присоединилась к флешмобу, потому что он напомнил мне о моих мечтах. Например, я всегда хотела быть хорошей матерью и женой, и вот это стало получаться. Мы должны мечтать и воплощать свои мечты», — высказалась Карина.

Теги: акция, соцсети, молодежь, УМПО
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