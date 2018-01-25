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Зугура Рахматуллина: «Качественное религиозное образование может стать консолидирующим фактором»

ПОЛИТИКА

Зугура Рахматуллина: «Качественное религиозное образование может стать консолидирующим фактором» Фото: ИА «Башинформ»

Зугура Рахматуллина: «Качественное религиозное образование может стать консолидирующим фактором» Фото: ИА «Башинформ»

УФА, 25 янв 2018. /ИА «Башинформ», Галия Набиева/.

Качественное религиозное образование может стать консолидирующим нацию фактором, механизмом формирования поликультурной личности. Об этом заявила депутат Госдумы от Башкортостана Зугура Рахматуллина, комментируя встречу Президента России Владимира Путина с верховным муфтием, председателем Центрального духовного управления мусульман России Талгатом Таджуддином в Уфе.

Парламентарий отметила значимость поддержки главой государства развития исламского образования.

«Позиция в этом плане Президента России закономерна и понятна: равновеликое отношение к традиционным религиям страны, приобщение молодежи к знаниям о традиционных религиях страны, развенчивание лжерелигий и их целей – это главные задачи религиозного образования, которое нужно развивать и поддерживать», — сказала Зугура Рахматуллина.

Депутат отметила, что религия и религиозное образование — это неразрывные составляющие отечественной культуры, важный социальный институт, требующий в современных условиях поддержки на всех уровнях.

«Сегодня на традиционные религии, чьи гуманистические смыслы и ценности легли в основу отечественной духовности и нравственности, идёт активное наступление так называемых новых религиозных движений, деструктивных сект, охотящихся прежде всего за «душами» наших детей и молодёжи, и предлагающих им различные антиценности. Только целенаправленное и системное религиозное образование, просвещение и воспитание на исконных ценностях православия, ислама, буддизма, может стать сегодня надежным заслоном на пути лжепророков, околорелигиозных разрушительных культов, привлекающих молодежь зрелищностью, необычностью, эксцентричными призывами», — уверена Зугура Рахматуллина.

Теги: рабочая поездка Владимира Путина
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